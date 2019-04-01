Chevrolet готовит к премьере два новых кроссовера

Новый Chevrolet Tracker построен на платформе с увеличенной на 15 мм колесной базой размером 2 570 мм. Длина кузова теперь составляет составляет 4 270 мм, ширина — 1 791 мм. Китайским покупателям новый Chevrolet Tracker будет доступен в единственной модификации с литровым турбомотором в 115 л. с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Новый Trailblazer на китайском рынке скорее всего встанет в ряды компактных кроссоверов. По предварительным данным свежая модель унаследует силовую линейку от Equinox, который оснащается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 173 л. с., 2-литровым турбоагрегатом мощностью 256 л. с. и 137-сильным дизельным двигателем.

О перспективах поставок новых кроссоверов на российский рынок ничего не сообщается. Напомним, что у нас линейка SUV Chevrolet ограичена двумя моделями — Tahoe и Traverse.