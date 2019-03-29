Тест-драйв длиною в 10 лет: чем старый Ford Mondeo лучше нового

Трудно поспорить с тем, что нынешний Ford Mondeo весьма очарователен внешне: выразительная радиаторная решетка а-ля Aston Martin, зауженные светодиодные фары, нисходящая линия крыши, боковые зеркала на утонченных ножках… Но ведь и экстерьер предыдущего седана, даже несмотря на пенсионный возраст модели, своей актуальности особо не утратил.

А что же в салоне?