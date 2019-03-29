Тест-драйв длиною в 10 лет: чем старый Ford Mondeo лучше нового

Как же быстро летит время! Казалось бы, «четвертый» Ford Mondeo с массой модификаций на любой вкус и кошелек дебютировал не так давно, а ведь прошло уже 13 лет. С тех пор заморский седан, что неудивительно, сменил поколение. Но так ли далеко шагнули вперед американцы, разрабатывая пятую генерацию модели?
Трудно поспорить с тем, что нынешний Ford Mondeo весьма очарователен внешне: выразительная радиаторная решетка а-ля Aston Martin, зауженные светодиодные фары, нисходящая линия крыши, боковые зеркала на утонченных ножках… Но ведь и экстерьер предыдущего седана, даже несмотря на пенсионный возраст модели, своей актуальности особо не утратил.
А что же в салоне?
Даже удивительно, что при столь значительных внешних различиях интерьер «Мондео» четвертого и пятого поколений схожи. Более того — в плане внутреннего убранства предшественник может дать фору новичку. Архитектура, конечно, не поражает, да и к качеству сборки есть некоторые вопросы. Высокие пассажиры заднего ряда теперь испытывают небольшой дискомфорт — спасибо покатой крыше, «съевшей» пару сантиментов.
А как автомобили, между которыми пропасть в десять долгих лет, ведут себя на дороге? Неужели и по ездовым характеристикам «четвертый» Ford Mondeo выигрывает у своего преемника? Ответ на эти и другие вопросы — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».