Bentley представила спецверсию кроссовера Bentayga V8

Фото Bentley
Эксклюзивная серия под названием Bentley Bentayga V8 Design Series отличается исключительно оригинальным дизайном. В качестве силового агрегата у новой версии по-прежнему используется 4-литровая «восьмерка» твин-турбо мощностью 550 л. с.
Иван Флягин

Персонализированный вариант роскошного кроссовера можно узнать по окрашенному в цвет кузова переднему бамперу, сдвоенным патрубкам выхлопных труб с глянцевым черным покрытием, шильдику с названием серии на передних дверях, а также оригинальным колесным дискам Palladium Grey Paragon с полированными вставками и уникальным значком «B». Благодаря специальному балансировочному механизму, этот логотип при вращении колёс всегда сохраняет вертикальное положение.

Салон с двухцветной отделкой оформлен особыми деталями декора — карбоновыми элементами с новым ромбовидным рисунком, кожаной обивкой сидений цвета Beluga, а также стильными часами Breitling с перламутровым циферблатом и бриллиантами.

Интерьер дополняют коврики с высоким ворсом и контрастной окантовкой, а также накладки на дверных порогах сподсвечиваемой надписью «Bentley». В стандартное оснащение новой версии также входят передние сиденья версии Comfort и перфорированные накладки на педали и площадку для ноги.

Напомним, что разгон с места Bentley Bentayga V8 до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/ч. На российском рынке стандартная версия Bentley Bentayga V8 стоит около 20 миллионов рублей.

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4 апреля 2019
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