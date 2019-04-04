Bentley представила спецверсию кроссовера Bentayga V8

Персонализированный вариант роскошного кроссовера можно узнать по окрашенному в цвет кузова переднему бамперу, сдвоенным патрубкам выхлопных труб с глянцевым черным покрытием, шильдику с названием серии на передних дверях, а также оригинальным колесным дискам Palladium Grey Paragon с полированными вставками и уникальным значком «B». Благодаря специальному балансировочному механизму, этот логотип при вращении колёс всегда сохраняет вертикальное положение.

Салон с двухцветной отделкой оформлен особыми деталями декора — карбоновыми элементами с новым ромбовидным рисунком, кожаной обивкой сидений цвета Beluga, а также стильными часами Breitling с перламутровым циферблатом и бриллиантами.

Интерьер дополняют коврики с высоким ворсом и контрастной окантовкой, а также накладки на дверных порогах сподсвечиваемой надписью «Bentley». В стандартное оснащение новой версии также входят передние сиденья версии Comfort и перфорированные накладки на педали и площадку для ноги.

Напомним, что разгон с места Bentley Bentayga V8 до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/ч. На российском рынке стандартная версия Bentley Bentayga V8 стоит около 20 миллионов рублей.