Выстрел на удачу: первый полноценный тест-драйв KIA ProCeed

KIA решила вбить последний гвоздь в гроб представлений о «корейцах», как об утилитарной технике. Таким «гвоздем» стало последнее поколение KIA ProCeed, уже в конце апреля 2019 ожидающееся в шоу-румах российских дилеров марки.
Алексей Батушенко

На KIA ProCeed люди засматриваются. Причем делают это так, будто перед ними не машина, а миловидная женщина с выдающимися (во всех смыслах) достоинствами фигуры. На ProCeed сворачивают головы даже гаишники, не говоря уже о водителях — чтобы получше рассмотреть его фактурную «попу». Корма модели действительно заслуживает повышенного внимания, поскольку именно она — самое главное отличие ProCeed от простого Ceed.

Такой тип кузова некогда получил название «shooting brake». Изначально так обозначали транспорт для перевозки охотников и их амуниции. Авто ProCeed на 295 мм длиннее Сида-хетчбэка — преимущественно из-за удлиненной кормовой части.

Но это не стандартный универсал KIA Ceed SW. Задние стойки у ProCeed наклонены вперед под очень большим углом — 64º. Это придает профилю машины с вместительным багажником (почти 600 литров) изрядную порцию легкомысленной стремительности.

Сейчас уже и не вспомнить модель для российского рынка с подобным типом кузова. Во все времена подобные авто строили, преимущественно, премиальные автопроизводители — в расчете на богатеньких любителей активного отдыха: заядлых гольфистов, охотников и тому подобного контингента прожигателей жизни.

Им же нужно быстро и пафосно возить с собой изрядное количество объемного барахла! KIA постаралась сделать свой ProCeed по классическим канонам и рискнула привезти его в нашу страну, где эта рыночная ниша пустует уже который год. Внешне, помимо притягивающей взгляды кормы, ProCeed отличается от «обычного» Ceed деталями переднего бампера, включая форму «противотуманок» и «гриля» фальшрадиаторной решетки. Оформление заднего бампера тут тоже самобытное.

Любопытно, кстати, что корейцы внедрили по его краям — для пущего шика — хромированные, но совершенно фальшивые выхлопные трубы. Настоящую «выхлопуху» со стороны вообще не видно, она спрятана за пластиком заднего свеса.

В России предлагаются две разновидности KIA ProCeed — GT line и GT. Ключевое отличие в моторах. КП у них одна и та же — 7-ступенчатый корейский «робот» DCT. Под капотом GT line находится 1,4-литровый 140-сильный турбированный, а у GT 200-сильный, тоже турбированный, 1,6-литровый двигатель. Оба — бензиновые, само собой.

В салоне любой ProCeed имеет практически максимальную комплектацию, если сравнивать с линейкой стандартных Ceed. Оба — со спортивным рулем, 8-дюймовым тач-скрином «мультимедийки» во главе центральной консоли, ЖК-приборкой и т. п. У GT, в отличии от GT lne, водительское сиденье с электроприводом и присутствует здоровенный люк в крыше.

Последний, кстати, «съел» порядка 5 см пространства над головой: поднять в GT «сидушку» на максимальную высоту, как в GT line, мне не удалось — макушка уперлась в обивку потолка.

Досконально описывать оснащение машин не буду — все эти автоматические подъемники крышки багажника, камеры заднего вида, системы помощи водителю, обогревы лобового стекла, руля и всего остального, система крепления груза в багажнике и прочие прелести стандартно присутствуют в любом ProCeed. Представьте обычный KIA Ceed в топе и все поймете.

Гораздо интереснее то, насколько машина отвечает шильдику GT на своем кузове идеологии Gran Turismo? Как она едет, то есть. Ведь, помимо шильдиков и мощных моторов, как утверждают в KIA, ProCeed получил тормозные диски увеличенного размера, иные амортизаторы, пружины подвески, а также измененный алгоритм электронной системы стабилизации — чтоб не вмешивалась, когда не просят.

Забегая вперед скажу, что действительно — претензий к машине по этой части за все время тест-драйва не возникло никаких. В ходе него плотно поездить удалось и на GT line, и на GT, поэтому волей неволей пришлось сравнивать. Обе машины показались довольно жесткими на ходу. Наверняка с помощью новых пружин и амортизаторов корейские инженеры стремились добиться лучшей управляемости — отсюда и жесткость.

Надо признать, что повороты ProCeed на повышенной скорости проходит отменно. Причем GT line, как показалось, делает это более предсказуемо, чем GT. Возможно, благодаря меньшему весу 1,4-литрового мотора.

Но за улучшенную управляемость за счет добавления жесткости подвеске пришлось заплатить некоторым усилением тряски в моменты, когда авто проходит дорожные неровности, коих на подмосковных дорогах сейчас предостаточно.

Динамика модели со 140-сильным и 200-сильным движками, конечно же различается. Более мощный 1,6-литровый разгоняет ProCeed до 100 км/ч за 7,5 секунд, а с 1,4-литровым модель выполняет это же упражнение за 9,4 секунды.

Но характер ускорения GT line и GT таков, что сказать, будто мощный GT на голову круче простенького GT line — нельзя. С нуля до примерно 60 км/ч машины (по субъективным ощущениям, конечно) ускоряются примерно одинаково. Вот после 80 км/ч — да. Нажатие на педаль газа в GT приводит к куда более интенсивному ускорению.

Хотя и не настолько отличающемуся, чтобы лично я предпочел более мощную версию модели более понравившейся мне комплектации ProCeed GT line. Какая-то она, по-моему, более сбалансированная, что ли, а динамики 140-сильного мотора ей вполне хватает и для стартов со светофора, и для обгонов на трассе. Хотя многие коллеги восторженно отзываются именно о 200-сильном GT.

И «на закуску» нельзя не сказать о ценах. Нишевый, «не для всех» shooting brake от KIA не дешев. За KIA ProCeed GT line просят 1,5 млн. рублей, а за KIA ProCeed GT — практически 2 млн. рублей. Дорого. Но зато — «красив, собака» и вполне прилично едет!

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3 апреля 2019
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