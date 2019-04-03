Выстрел на удачу: первый полноценный тест-драйв KIA ProCeed

На KIA ProCeed люди засматриваются. Причем делают это так, будто перед ними не машина, а миловидная женщина с выдающимися (во всех смыслах) достоинствами фигуры. На ProCeed сворачивают головы даже гаишники, не говоря уже о водителях — чтобы получше рассмотреть его фактурную «попу». Корма модели действительно заслуживает повышенного внимания, поскольку именно она — самое главное отличие ProCeed от простого Ceed.

Такой тип кузова некогда получил название «shooting brake». Изначально так обозначали транспорт для перевозки охотников и их амуниции. Авто ProCeed на 295 мм длиннее Сида-хетчбэка — преимущественно из-за удлиненной кормовой части.

Но это не стандартный универсал KIA Ceed SW. Задние стойки у ProCeed наклонены вперед под очень большим углом — 64º. Это придает профилю машины с вместительным багажником (почти 600 литров) изрядную порцию легкомысленной стремительности.