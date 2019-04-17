АВТОВАЗ выпустит новую LADA XRAY с вариатором

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В открытой базе Росстандарта опубликовано расширенное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию LADA XRAY, оснащенную долгожданным вариатором. Российским покупателям она будет доступна не раньше августа.
Иван Флягин

АВТОВАЗ планирует устанавливать бессупенчатые вариаторы только на версии LADA XRAY, оснащенные 1,6-литровым мотором концерна Renault-Nissan. В прошлом тольяттинский кроссовер уже выпускался с этим аграгатом, и он работал в паре с механической коробкой передач. Но в 2016 году по каким-то причинам его убрали из силовой линейки модели.

В новой спецификации мощность 1,6-литрового двигателя увеличена со 110 до 113 л. с., а крутящий момент — со 150 до 152 Нм. Если первые «Иксреи» в новом исполнении появятся на российском рынке к концу лета, то аналогичные комплектации LADA Vesta поступят к дилерам только к концу года.

Напомним, что в начале апреля на Петербургском международном автосалоне состоялась премьера сверхэкономичной версии LADA Largus CNG. Автомобиль способен проехать без дозаправки 1000 километров.

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17 апреля 2019
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