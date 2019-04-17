АВТОВАЗ выпустит новую LADA XRAY с вариатором

АВТОВАЗ планирует устанавливать бессупенчатые вариаторы только на версии LADA XRAY, оснащенные 1,6-литровым мотором концерна Renault-Nissan. В прошлом тольяттинский кроссовер уже выпускался с этим аграгатом, и он работал в паре с механической коробкой передач. Но в 2016 году по каким-то причинам его убрали из силовой линейки модели.

В новой спецификации мощность 1,6-литрового двигателя увеличена со 110 до 113 л. с., а крутящий момент — со 150 до 152 Нм. Если первые «Иксреи» в новом исполнении появятся на российском рынке к концу лета, то аналогичные комплектации LADA Vesta поступят к дилерам только к концу года.

Напомним, что в начале апреля на Петербургском международном автосалоне состоялась премьера сверхэкономичной версии LADA Largus CNG. Автомобиль способен проехать без дозаправки 1000 километров.