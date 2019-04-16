В России придумали, как заставить автовладельцев платить за въезд в города

Некие «эксперты» в рамках проекта «Умный город» не нашли ничего умнее, как ввести в стране платный проезд по перекресткам населенных пунктов. Прикрываясь борьбой с пробками, для автомобилистов готовят новый побор.
Организация с вполне безобидным и где-то даже прогрессивным названием Национальная технологическая инициатива «Автонет» предложила сделать перекрестки в России платными. Якобы, по мнению неких специалистов, это поможет решить проблему пробок в городах.
Это «ноу-хау», на самом дел, — не более чем шаблонное копирование местечкового зарубежного опыта. Оказывается, с 2006 года плату на перекрестках ввели в Стокгольме. Для этого в 23-х точках городской транспортной сети установили комплексы с радарами и камерами, фиксировавшими проезд машин через «платные» перекрестки. Сообщалось, что эффектом от внедрения стало сокращение пробок на 22%, количество ДТП упало на 10%, а содержание углекислого газа упало на 14%.
Как сообщало РИА Новости, «Автонет» планирует провести эксперимент с платными перекрестками в 2020 году в ходе программы «Умный город». В качестве подопытных называются Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.
Если же хоть чуть-чуть поинтересоваться тем, как на самом деле обстоят дела в Стокгольме, выяснится, что там во главу угла ставится совсем не экология в центре города, а тупой сбор денег с водителей. Происходит это так.
Каждый водитель направляющийся в центр Стокгольма или просто проезжающий через город вынужден оплатить сбор за въезд (trängselskatt). Плата взимается с помощью камер автоматической фиксации, расположенных по периметру центра города, расположенного, по сути, на островах. Сколько раз твоя машина попала в объектив — столько раз и заплатишь.
Стоимость — 10—35 шведских крон в зависимости от времени суток. Одна крона сейчас, для справки, стоит около 7 рублей. Если ты даже не собираешься соваться в Стокгольм и хочешь избежать его посещения по единственному варианту объезда — трассе Е4 — все равно попадешься «на глаза» одной камере и заплатишь!
Вариантов избежать местечковой обдираловки водителей просто нет.
Любой, кто собирается попасть в Стокгольм (даже проездом!) на машине вынужден регистрировать ее на специальном сайте и вносить через него определенную сумму на депозит. Если ее нет — на автовладельца налагается дополнительный сбор — 500 крон.
Задолжаешь больше 5000 крон — запретят пользоваться машиной на территории Швеции. «Стричь бабло» таким образом шведским чиновникам очень нравится, поэтому тарифы за проезд через столицу страны постоянно растут.
И вот эту систему предлагается теперь ввести в России. Тоже под предлогом «экологии». На практике, все сведется к шведской ситуации — простому отъему денег у всех проезжающих автовладельцев. Получается, что «платные перекрестки» — не более чем вариант старой идеи платного въезда в города, только «вид в профиль».
Знать не перевелись еще на Руси неугомонные «урбанисты» до чужого добра жадные!