В России придумали, как заставить автовладельцев платить за въезд в города

Организация с вполне безобидным и где-то даже прогрессивным названием Национальная технологическая инициатива «Автонет» предложила сделать перекрестки в России платными. Якобы, по мнению неких специалистов, это поможет решить проблему пробок в городах.

Это «ноу-хау», на самом дел, — не более чем шаблонное копирование местечкового зарубежного опыта. Оказывается, с 2006 года плату на перекрестках ввели в Стокгольме. Для этого в 23-х точках городской транспортной сети установили комплексы с радарами и камерами, фиксировавшими проезд машин через «платные» перекрестки. Сообщалось, что эффектом от внедрения стало сокращение пробок на 22%, количество ДТП упало на 10%, а содержание углекислого газа упало на 14%.

Как сообщало РИА Новости, «Автонет» планирует провести эксперимент с платными перекрестками в 2020 году в ходе программы «Умный город». В качестве подопытных называются Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.