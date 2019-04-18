Группа ГАЗ просит у государства 30 млрд. на выплаты по кредитам

Топ-менеджмент российского автопроизводителя обратился к правительству России с просьбой выделить предприятиям «Группы» 29,5 млрд рублей в виде господдержки. Без этой суммы, по сообщениям ряда СМИ, над компанией нависнет угроза банкротства. Причиной такого положения называются американские санкции, под которыми находится ее владелец.

По данным «Коммерсанта» в связи с санкциями «Группа ГАЗ» была вынуждены увеличить в прошлом году объем заемных средств до 73,6 млрд рублей (на 20,7 млрд рублей), а оборотный капитал — на 24,7 млрд рублей. Одновременно, в «Группе» прогнозируют, что во втором полугодии 2019 -го года из-за санкций объем производства упадет на 40%.

Вместе с растущей долговой нагрузкой это может лишит компанию возможности платить по кредитам и приведет к дефолту.

ГАЗ ждет помощи от государства в виде погашения процентов по кредитам.