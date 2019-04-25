В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max

Если раньше Isuzu D-Max предлагался у нас с дизельным 163-сильным мотором объемом 2,5 л, то сейчас он оснащается 3-литровым турбодизелем мощностью 177 л. с, который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом», либо шестидиапазонной «механикой». Грузоподъемность автомобиля увеличена до 995 кг, а топливный бак теперь вмещает 76 литров вместо 69 у предшественника.

Внешне рестайлинговый пикап отличается иной формой фар, видоизмененным бампером, модернизированной решеткой радиатора, другим дизайном колесных дисков и новыми боковыми подножками. Внедорожник получил светодиодную LED-оптику и увеличенный список опций.

На российском рынке пикап доступен в шести комплектациях с полуторной и двойной кабиной, при этом все версии оборудованы системой полного привода. Покупателям предоставляется гарантия на 5 лет либо 120 000 км пробега. Интервал между ТО составляет 20 000 км. Цены варьируются в диапазоне от 2 145 000 до 2 595 000 рублей.