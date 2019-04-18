Первый российский тест-драйв Mitsubishi L200: «тритон» на пару тонн

С козырей

Лучше один раз увидеть своими глазами. Энергетика экстерьера нового «Mitsu» точно найдет достойны отклик в сердцах автовладельцев. Ведь мы уже, будем откровенны, и не надеялись узреть хоть что-то настолко яркое в сегменте утилитарных машин. Фас в стилистике Diamond Shield вышел настолько актуальным и, черт возьми, привлекательным, что можно смело утверждать: всю линейку делали с оглядкой именно на эту модель.

Тонкие прорези LED-фар головного света подняли на 40 мм за счет линии кузова, колесные арки обрамили в стильный рельеф, а задние фонари выполнили в лучших традициях европейских ателье. Немного подросли общие габариты и высота стенок багажного отделения. Это уже не эпатаж остросюжетного кино из Болливуда — это искусство, понятное каждому. Впрочем, мы ведь еще не знаем про Pajero 5. Возможно, настоящая бомба от Mitsubishi нас еще только ждет.

Пока флагман «зреет» в набросках японского волшебника, «Тритону» предстоит вернуть себе утраченную популярность: четвертое поколение разошлось в России тиражом в 47 934 машины, тогда как пятое нашло лишь 6890 покупателей. Рестайлинг самого популярного в Отечестве пикапа точно исправит статистику.