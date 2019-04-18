Первый российский тест-драйв Mitsubishi L200: «тритон» на пару тонн

Безвременье в стенах Mitsubishi закончилось, теперь об этом можно говорить без всяких оговорок. С приходом Цунехиро Кунимото, человека, который создал Nissan 350Z и Infiniti FX, а сейчас заведует всем отделом изобразительного искусства «трех бриллиантов», машины обрели уникальный и узнаваемый стиль. Eclipse Cross и третий Pajero Sport, грядущее обновление ASX и сногсшибательный L200 «Тритон» — его работа. И если у задних фонарей «Спорта» и амбициозной кормы «Эклипса» нашлись ненавистники, то об дизайн нового пикапа сломают языки даже самые оголтелые «хейтеры». Он действительно хорош собой.
С козырей
Лучше один раз увидеть своими глазами. Энергетика экстерьера нового «Mitsu» точно найдет достойны отклик в сердцах автовладельцев. Ведь мы уже, будем откровенны, и не надеялись узреть хоть что-то настолко яркое в сегменте утилитарных машин. Фас в стилистике Diamond Shield вышел настолько актуальным и, черт возьми, привлекательным, что можно смело утверждать: всю линейку делали с оглядкой именно на эту модель.
Тонкие прорези LED-фар головного света подняли на 40 мм за счет линии кузова, колесные арки обрамили в стильный рельеф, а задние фонари выполнили в лучших традициях европейских ателье. Немного подросли общие габариты и высота стенок багажного отделения. Это уже не эпатаж остросюжетного кино из Болливуда — это искусство, понятное каждому. Впрочем, мы ведь еще не знаем про Pajero 5. Возможно, настоящая бомба от Mitsubishi нас еще только ждет.
Пока флагман «зреет» в набросках японского волшебника, «Тритону» предстоит вернуть себе утраченную популярность: четвертое поколение разошлось в России тиражом в 47 934 машины, тогда как пятое нашло лишь 6890 покупателей. Рестайлинг самого популярного в Отечестве пикапа точно исправит статистику.
Сакраментальное
В обновлении «Митсу» выбрали достаточно простой, но продуктивный путь: оставить все лучшее, добавить чего требуется. Салон нового L200 — как у Pajero Sport: та же торпедо и центральный тоннель, тот же селектор трансмиссии и аналогичные кресла. Руль, полностью идентичный «Паджеро Спорт», теперь наделен клавишами активации различных опций и подогревом в местах хвата. «Тритон» получил новый щиток приборов, двузонный климат-контроль и дополнительные два USB-порта для задних пассажиров, разместившиеся рядом с удобной полкой для смартфонов в центральном подлокотнике.
Японцы значительно улучшили шумоизоляцию пикапа, параллельно проработав комфорт «галерки». Теперь, помимо теплой беседы с водителем, пассажир может позволить себе расслабиться — сзади не укачивает. Пустой кузов начинает давать о себе знать только на разбитом асфальте и гребенке, да и то эффект не идет ни в какое сравнение с «девятибалльным штормом», производимым прошлым поколением. Рестайлинг вывел Mitsubishi L200 в топ всего сегмента по комфорту пассажиров: с новой машиной в этом вопросе сравним только VW Amarok.
Дорожное
Под капотом новинки остался тот же силовой агрегат, который был у предшественника: 2,4-литровый мотор, мощность которого составляет либо 154, либо 181 л. с. Разница достигается за счет настроек турбины и фирменной системы MIVEC.
В целом геометрия машины не изменилась. Перед нами глубокий рестайлинг, а не новая модель. Тем не менее дорожный просвет машины вырос до 24 см от картера двигателя и до 22 от редуктора заднего моста до земли. Увеличились углы въезда и съезда. Все это — за счет новых колес. Подвеску переработали в угоду комфорту: убрали один лист рессор и поставили более мощные амортизаторы. Именно эта пертурбация позволила значительно облегчить жизнь задних пассажиров при пустом кузове.
Резвости пикапу, конечно, занимать — L200 отнюдь не гоночный автомобиль, а пикап снаряженной массой под две тонны. Тем не менее, его динамика по сравнению прошлой генерацией изменилась в лучшую сторону. Дело в том, что в паре с мотором теперь трудятся либо шестиступенчатая «механика» собственного производства, либо шестиступенчатая же АКП Aisin. Прошлая генерация пикапа комплектовалась «пятиступкой». Благодаря новым КП, машина стала куда шустрее на скоростях выше 60 км/ч, подначивая на обгон в ситуациях, когда за рулем предшественницы приходилось сохранять спокойствие Сфинкса.
Бездорожное
Так уж сложилось, что Mitsubishi L200 в России в первую очередь внедорожник, и только потом грузовик. Пикапы у нас всегда воспринимались как некая бюджетная версия настоящего «жипа». Поэтому и «Тритону» наверняка скорей предстоит искать приключения, а не возить грузы. И тут у него вообще нет конкурентов: в основе машины лежит трансмиссия Super Select второго поколения, позволяющая с успехом «топтать» четырьмя ведущими колесами любую дорогу. Easy Select — задний привод с возможностью подключения передней оси, — тоже будет представлен на нашем рынке. Но основная часть владельцев пикапов предпочитает 4х4. Иначе будет сложно зимой. Не забыли и про заднюю межколесную блокировку: она по умолчанию устанавливается на все машины, произведенные для российского рынка. Эта «фича» позволяет L200 уверенно чувствовать себя в любой грязище, в какую бы не запихнул его неугомонный владелец.
Другая сторона
Есть у него и слабое место. Единственный камень преткновения, который мешает длинной очереди собраться перед дилерским центром в одном мгновения стать счастливыми. Это цена. Для России он стоит дорого: два миллиона рублей за базовую версию с механической коробкой и трансмиссией Easy Select и 2 396 000 рублей за всю туже «механику» и Super Select.
Самая богатая комплектация INSTYLE с АКПП и светодиодными фарами, двузонным климат-контролем и красивыми литыми дисками обойдется в 2 702 000. Впрочем, Mitsubishi знает толк не только в добротных машинах, но и в крутых финансовых продуктах собственного банка, так что ждать осталось недолго: самый красивый пикап, официально представленный в России, скоро замелькает на наших дорогах. Ведь он создан для них.