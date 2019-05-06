Дизайн будущих моделей Hyundai изменится кардинально

О внедрении свежего корпоративного стиля расскзал глава дизайнерского отдела Hyundai Саймон Лоасби. По его словам, все автомобили следующих поколений марки получат «спортивный» и «чувственный» облик.

Новая дизайнерская концепция корейского бренда опробована на концептуальной модели Le Fil Rouge, которая была представлена на прошлогоднем Женевском автосалоне. Черты этого прототипа узнаются в Hyundai Sonata последнего поколения, дебютировавшего в марте этого года.

Что касается остальных будущих моделей, то их изменения не ограничатся одним только внешним фейслифтингом. Топ-мереджеры марки рассматривают различные варианты развития продукции Hyundai, принимая во внимание актуальность электрификации моделей и внедрения автономных систем.

Кроме того, по словам топ-менеджера, корейские инженеры размышляют о перспективах производства моделей с бензиновыми и дизельными моторами.