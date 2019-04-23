Корейский дзен: длительный тест-драйв Hyundai Santa Fe

Новый Santa Fe создан на основе модели-предшественницы, но только изрядно переработанной. Достаточно сказать, что длина кроссовера увеличилась на 7 сантиметров, причем 6,5 из них пришлись на колесную базу. Моторы и трансмиссии остались прежними: в том числе и 2,4-литровый 188-сильный бензиновый мотор, работающий в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

На российском рынке, как и раньше, представлена и версия Santa Fe с 200-сильным дизельным мотором. АКП тут более современная, 8-ступенчатая. Внешне новую генерацию кроссовера легко отличить по многоэтажной передней светотехнике. Верхние узкие «глазки» — не фары, а ходовые огни. Ключевым элементом «пейзажа» задней части машины однозначно следует признать красивые диодные фонари с «3D-эффектом».

Если внешность Santa Fe, во многом благодаря дизайну оптики, создает впечатление некой стремительной непреклонно-целеустремленной холодности, то салон кроссовера являет полную противоположность. Внутри мы видим вполне современный по оформлению, но привычный «теплый-ламповый» Hyundai.

Да, на приборной панели теперь царит дисплей, который умеет расцветать всеми красками спектра. Да, тачскрин «мультимедийки» модным образом вознесся над центральной консолью — как во всех последних моделях корейского автогиганта, включая вроде бы даже премиальный Genesis. Да, пластик в интерьере машины стал по-взрослому мягок и тактильно приятен, а кожа отделки может посоперничать с машинами классом сильно повыше.

Но при всем при этом, ты чувствуешь, что расположился в привычно-дружелюбном чреве машины от Hyundai.