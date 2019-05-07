Geely готовит к выпуску две новинки

Зато о замаскированном минивэне имеется гораздо больше информации. Габариты модели с тремя рядами сидений соствляют 4835x1900х1780 мм, а колесная база растянута на 2815 мм.

Новинка будет оснащаться моторами с турбонаддувом объемом 1,5 и 1,8 л. мощностью 177 и 184 л. с. соответственно, а в качестве коробки передач предложат на выбор шестиступенчатую «механику», семискоростной «робот» с двумя сцеплениями и шестидиапазонный «автомат».

По предварительной информации новый минивэн, второй по счету в модельной линейке Geely, дебютирует в этом году. Доберется ли он до российского рынка, говорить пока рано.