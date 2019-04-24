5 пятилетних рамных внедорожников по цене нового УАЗ Патриот

Наши соотечественники души не чают в «вездеходах», и хорошо, если у них хватает денег хотя бы УАЗ Патриот. С другой стороны на вторичном рынке нетрудно найти достойные альтернативы рамных внедорожников различных зарубежных марок. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять таких вариантов пятилетнего возраста по цене одного нового Патриота в топовой комплектации.
Официальная цена ульяновского внедорожника в самом дорогом исполнении «Максимум» составляет 1 103 000 рублей. Такой вариант оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с., пятиступенчатой «механикой» и системой подключаемого полного привода. Дорожный просвет — целых 210 мм.
В список оборудования входит однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, подогрев руля, пластиковые накладки по периметру грузового отсека и прочие опции. Тем не менее на вторичном рынке за аналогичные деньги можно выбрать самые разные варианты с более богатым списком оснащения.
Great Wall Hover H3
Чаще всего из представленной пятерки на вторичном рынке встречаются пятилетние китайские рамные внедорожники Great Wall Hover H3, потомки которых на нашем официальном рынке в настоящее время не продаются.
Автомобили доступны в ценовом диапазоне от 500 000 до 850 000 «деревянных». Речь идет о полноприводных экземплярах с бензиновыми 2-литровыми моторами мощностью 115 и 122 л. с., которые работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Значительно реже встречается старший брат указанного выше «китайца» — более вместительный рамник Great Wall Hover H5, который также сейчас в Россию по официальным каналам не поставляется.
Пятилетние полноприводные машины доступны по цене от 550 000 до 800 000 рублей. На «вторичке» предлагаются модели с 2,4-литровыми бензиновыми моторами мощностью 127 и 136 л. с., а также с 2-литровым турбодизелем мощностью 143 л. с. Все внедорожники укомплектованы пятиступенчатой «механикой».
SsangYong Kyron
Когда-то на официальном российском рынке предлагался и корейский среднеразмерный внедорожник SsangYong Kyron. Полноприводные экземпляры 2014 года выпуска на вторичном рынке доступны в среднем от 600 000 до 1 000 000 рублей.
По желанию можно выбрать варианты с 2,3-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 150 л. с., либо со 141-сильным турбодизелем объемом 2 л. «Кореец» продается с шестидиапазонным «автоматом» или пятиступенчатой «механикой».
Миниатюрный японский внедорожник Suzuki Jimny 2014 года выпуска встречается не так часто. Автомобиль оценен в среднем от 550 000 до 850 000 «деревянных». Речь идет о моделях третьего поколения, переживших второй рестайлинг.
Внедорожники оснащаются 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 85 л. с., и среди них можно выбрать версии с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с четырехдиапазонным «автоматом».
Mitsubishi Pajero Sport
Самым дорогостоящим вариантом в нашем рейтинге оказался популярный японский «вездеход» Mitsubishi Pajero Sport второго поколения. Пятилетние внедорожники можно приобрести в узком ценовом диапазоне от 950 000 до 1 100 000 рублей.
Полноприводные «японцы» предлагаются с 2,5-литровым дизельным агрегатом мощностью 178 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с пятидиапазонным «автоматом».