5 пятилетних рамных внедорожников по цене нового УАЗ Патриот

Great Wall Hover H3

Чаще всего из представленной пятерки на вторичном рынке встречаются пятилетние китайские рамные внедорожники Great Wall Hover H3, потомки которых на нашем официальном рынке в настоящее время не продаются.

Автомобили доступны в ценовом диапазоне от 500 000 до 850 000 «деревянных». Речь идет о полноприводных экземплярах с бензиновыми 2-литровыми моторами мощностью 115 и 122 л. с., которые работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.