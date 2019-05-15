Выход Cadillac Escalade нового поколения задерживается еще на год

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Концерн General Motors окончательно определился со сроками смены поколений легендарного внедорожника Cadillac Escalade. Новая модель дебютирует не раньше 2021 года.
Иван Флягин

Некоторое время назад американцы озвучивали другие сроки выхода на рынок Cadillac Escalade — 2020 год. Но по последней информации планы изменились, и дату пришлось отложить на следующий год.

В любом случае серийная версия нового внедорожника позаимствует платформу у полноразмерного пикапа Silverado (T1XX), а следоваетльно модель сохранит рамную конструкцию, но при этом получит независимую подвеску.

По предварительной информации в силовую линейку Cadillac Escalade будущего поколения войдут эксклюзивный 4,2-литровый бензиновый Blackwing Twin-Turbo V8, а также 6,2-литровый мотор мощностью 420 л. с. В качестве коробки передач предложат десятиступенчатый «автомат». Не обойдется дело и без гибоидной версии полноразмерного внедорожника.

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15 мая 2019
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