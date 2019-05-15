Выход Cadillac Escalade нового поколения задерживается еще на год

Некоторое время назад американцы озвучивали другие сроки выхода на рынок Cadillac Escalade — 2020 год. Но по последней информации планы изменились, и дату пришлось отложить на следующий год.

В любом случае серийная версия нового внедорожника позаимствует платформу у полноразмерного пикапа Silverado (T1XX), а следоваетльно модель сохранит рамную конструкцию, но при этом получит независимую подвеску.

По предварительной информации в силовую линейку Cadillac Escalade будущего поколения войдут эксклюзивный 4,2-литровый бензиновый Blackwing Twin-Turbo V8, а также 6,2-литровый мотор мощностью 420 л. с. В качестве коробки передач предложат десятиступенчатый «автомат». Не обойдется дело и без гибоидной версии полноразмерного внедорожника.