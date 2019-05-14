Премиальные автомобили теряют покупателей в России

Всего за прошедший месяц из дилерских центров в руки покупателей уехало 12 798 «легковушек» премиум-класса, что на 4% меньше прошлогодних продаж. Первым в рейтинге дорогостоящих авто на этот раз стал немецкий бренд Mercedes-Benz, обогнав своего конкурента из Большой немецкой тройки — компанию BMW, спустившуюся на вторую строчку.

Лидер за указанное время продал 3456 автомобилей (+2%), а машины с шильдиком в виде пропеллера разошлись тиражом в 3400 экземпляров (+13%). ТОП-3 закрывает Lexus: за «японцев» проголосовали рублем 1904 россиян (-22%).

Четвертое место, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), занял Audi с показателем в 1408 единицы (-7%). За ним следует Volvo, чья продукция пришлась по вкусу 643 покупателям (+8%).

Шестым пунктом идет Porsche (557 машин, +18%), второй раз в этом году пересмотревший прайс-лист практически на всю продуктовую линейку, седьмым — Land Rover (513 автомобилей, −29%), на восьмой строчке поселился с претензией на премиум MINI (200 авто, +5%). За ним следуют корейский Genesis (170 единиц, 24%) и Infiniti (124 штуки, −62%).