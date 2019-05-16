Японцы отзывают в России аварийно опасные Lexus

Фото Lexus
Федеральное агентство Росстандарт сообщило о сервисной акции на партию автомобилей Lexus LS 500 и Lexus LS 350. Как выяснилось, в 420 премиальных седанах установлены бракованные шины run-flat, которые могут спровоцировать ДТП.
Иван Флягин

Под отзывную кампанию попадают седаны Lexus LS 500 и Lexus LS 350, выпущенные с 11 января по 12 июля 2018 года. Есть вероятность, что во время эксплуатации в шинах типа run-flat, которыми укомплектованы указанные авто, появится трещина в упрочненном слое боковины. Это может произойти в связи с некорректной сборкой покрышки и колесного диска.

Не исключено, что увеличение трещины приведет к самым непредсказуемым последствиям — от частичного падения давления до полного, что чревато потерей устойчивости автомобиля и возникновения аварийной ситуации.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев указанных автомобилей Lexus LS 500 и Lexus LS 350 о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр. Замена шин будет производиться за счет компании Lexus.

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16 мая 2019
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