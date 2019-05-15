Чем удивит «Автосалон МК» на 100-летнем юбилее газеты в подмосковном Королеве

Фото avtovzglyad.ru
Невероятную феерию самых разных активностей готовит гостям газета «Московский комсомолец» на своем празднике в подмосковном Королеве 18 мая. В их числе — и по-своему уникальный «Автосалон MК».
Ефим Розкин

Напомним, что в этом году «МК» стукнет 100 лет — газета, по сути, ровесник мирового автопрома: всего-то лет на тридцать моложе. И хотя сложно проводить параллели между двумя столь разными мирами, как пресса и автопром, определенные ассоциации напрашиваются сами собой.

Поэтому, отправляясь, так сказать, к истокам, «Автосалон МК» при поддержке клубов ретро-автомобилей «Старый дилижанс» и Mad Buckets покажет уникальную экспозицию старых авто, на которых — кто знает? — отправлялись на свои задания и журналисты нашей газеты. А почему бы и нет, если в коллекции одного только «Старого дилижанса», базирующегося, кстати сказать, в Королеве, насчитывается более 100 ретромобилей разных марок и моделей — и наших, и иностранных.

С «Мэд Бакетс» ситуация несколько иная. Здесь объединились любители исключительно американского авторетро, но разве не интересно взглянуть на шикарно сохранившиеся экземпляры старых Cadillac или Chevrolet — ведь тоже, как ни крути, история?..

Что же касается дня сегодняшнего, то «Автосалон МК» покажет и его. Причем автоэкзотическую экспозицию разбавят новинки из Поднебесной. Гости нашего шоу увидят их впервые после премьерного показа на Московском автосалоне. Марка Haval представит свое виденье на сегмент премиальных и при этом относительно недорогих кроссоверов, которые, кстати, начнут собирать в России уже этим летом.

Их соотечественники из Dongfeng покажут не менее любопытные новинки, только-только готовящиеся к продаже. А финальным аккордом станут новые модели JAC — бренда, вновь вернувшегося в Россию.

Любителям экстрима наверняка понравятся подготовленные к суровому «оффроуду» внедорожники и пикапы, а ценителей мототехники не оставят равнодушными двухколесные монстры, квадроциклы и снегоходы.

Тем более, что выставка будет сопровождаться увлекательными конкурсами, викторинами и розыгрышами очень любопытных призов. Например, «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК), оказывающий моторизованным россиянам скорую неотложную помощь на дорогах в любой, практически, нештатной ситуации, будет разыгрывать среди посетителей своего стенда бесплатные клубные карты, с помощью которых вы сможете решить — любую задачу: запуск двигателя, замена проколотого колеса, подвоз бензина, консультация механика по телефону, эвакуатор с места поломки или ДТП, такси для пассажиров в случае эвакуации.

Одним словом: погудим!

автосалоны, история, китайские авто
15 мая 2019
393