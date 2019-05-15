Чем удивит «Автосалон МК» на 100-летнем юбилее газеты в подмосковном Королеве

Напомним, что в этом году «МК» стукнет 100 лет — газета, по сути, ровесник мирового автопрома: всего-то лет на тридцать моложе. И хотя сложно проводить параллели между двумя столь разными мирами, как пресса и автопром, определенные ассоциации напрашиваются сами собой.

Поэтому, отправляясь, так сказать, к истокам, «Автосалон МК» при поддержке клубов ретро-автомобилей «Старый дилижанс» и Mad Buckets покажет уникальную экспозицию старых авто, на которых — кто знает? — отправлялись на свои задания и журналисты нашей газеты. А почему бы и нет, если в коллекции одного только «Старого дилижанса», базирующегося, кстати сказать, в Королеве, насчитывается более 100 ретромобилей разных марок и моделей — и наших, и иностранных.

С «Мэд Бакетс» ситуация несколько иная. Здесь объединились любители исключительно американского авторетро, но разве не интересно взглянуть на шикарно сохранившиеся экземпляры старых Cadillac или Chevrolet — ведь тоже, как ни крути, история?..