Обновленный UAZ Hunter готовится к продаже

«Проходимец» UAZ Hunter получит возможность буксировать прицепы. Речь идет исключительно о грузовых платформах с максимально массой в 750 кг, не укомплектованных тормозной системой. Так что, в списке оснащения «проходимца» вскоре может появится тягово-сцепное устройство или попросту фаркоп.

Судя по всему, ульяновцы решили окончательно превратить внедорожник в легкий грузовик. Здесь стоит напомнить, что не так давно автомобиль перевели в категорию с индексом N1G, а если быть точнее, то в разряд легких грузовиков повышенной проходимости с максимальной массой до 3,5 тонны.

Этот хитрый ход помог производителю обойти закон, обязывающий все «легковушки» укомплектовывать подушками безопасности. Грузовых авто это правило не касается. Но все же в начале весны модель обновили, оснастив модулем вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» (видимо, чтобы компенсировать отсутствие айрбэгов). Кроме того, в списке обновок: мосты «Спайсер», пятиступенчатая механическая коробка передач Dymos корейского производства и антиблокировочная система.