5 самых дешевых и компактных новинок видеорегистраторов в России

Как мобильный телефон перестал быть телефоном, видоизменившись в сторону портативного компьютера с опцией телефона, так и видеорегистраторы перестали быть «камерой на присоске». Теперь это мультимедийный комбайн, который и про камеру предупредит, и разговор поддержит и совет даст. А что делать тем, кому просто нужна качественная картинка «на подстраховку» и размер «с ноготок», чтоб не мешал обзору? Именно такие модели видеорегистраторов в новом обзоре от портала «АвтоВзгляд».
Качество съемки и угол обзора, куча опций и дорогой современный процессор — если это важно, то готовьте кошелек, за качественную картинку и прочие «бантики» придется заплатить. От 9 000 рублей за неплохой «комбайн» с минимальным обязательным снаряжением, до 30 000 рублей за мощную и продвинутую «машину».
А если нужен простой и компактный, но надежный и добротно собранный гаджет, в условиях «поющих романсы» финансов? И такие тоже есть!
AXPER Bullet: всевидящее око за 5 500 рублей
Одно из самых интересных предложений среди «бюджетников» подороже — компактный видеорегистратор Axper Bullet. Отсутствие экрана компенсируется съемкой и записью видео в разрешении Full HD, датчиком удара и надежным магнитным креплением, которое фиксируется на лобовом стекле с помощью 3M скотча. Конструкция гаджета позволяет поворачивать камеру в вертикальной плоскости, в том числе в салон.
Устройство оснащено новой матрицей Sony Exmor IMX 323, что дает качественную картинку. «Пуля» оснащена суперконденсатором, позволяющим сохранять настройки и корректно завершать запись последнего файла после отключения внешнего питания. Приятная опция — действительно широкий угол обзора в 150 градусов. Bullet работает от бортовой сети автомобиля и легко «находит общий язык» со смартфоном благодаря интегрированному WiFi–модулю.
Рабочая температура до +65 С позволяет без всяких опасений оставлять регистратор на стекле даже в самые жаркие дни. Процессор Grain Media GM8135S не поражает воображение своей скорострельностью, но с задачей справляется. Более того, видеорегистратор легко переваривает microSD объемом 128 Гб, чем не всегда могут похвастаться даже дорогие модели.
Пользователи, самые придирчивые и неподкупные эксперты, к Axper Bullet отнеслись с большим интересом. В комментариях к устройству выделяют компактность, которая гарантирует хороший обзор и не мешает водителю, понятную и простую настройку устройства, и высокое качество сборки.
PROLOGY VX-200: Золотая середина по доступной цене
Уже более 20 лет компания Prology является популярным брендом на рынке автомобильных магнитол, гаджетов и навигаторов. Узнаваемость и массовость была достигнута за счет нахождения компанией золотой середины между качеством и ценой продукции.
Одним словом, бренд Prology российскому автомобилисту хорошо знаком. Prology VX-200, компактный и крайне бюджетный, всего 2 990 рублей, регистратор, который порадует будущего владельца высоким качеством записи видео Full HD, «всеядностью» карт памяти, приемлемым углом обзора в 120 градусов и датчиком удара. Он даже оснащен небольшим 2-дюймовым дисплеем, который позволит быстро и просто настроить гаджет, и встроенным аккумулятором, обеспечивающим автономную работу на протяжении 10 минут.
Гаджет позволяет выставить удобную длительность каждого ролика, включать и выключать встроенный микрофон, а также настроить запись времени и даты. Удобная и компактная конструкция способствует легкой установке Prology VX-200 за зеркало заднего вида, чтобы не мешать обзорности, а температурные параметры гарантируют сохранность и работоспособность гаджета в климатических условиях средней полосы.
Проще говоря, однажды установив Prology VX-200 в удобное место, его можно впоследствии не снимать.
SilverStone F1 CRODi: Хороший, миниатюрный, злой
Еще один добротный отечественный бренд, которой, правда, только набирает поклонников — SilverStone F1 — в нашу подборку попадает благодаря интересной новинки в сегменте бюджетных «компактов». Видеорегистратор SilverStone F1 CRODi достоин внимания, хотя бы потому, что за 2 290 рублей счастливый обладатель получает качественно собранный из приятных на ощупь материалов гаджет. Но это далеко не все.
SilverStone F1 CRODi «умеет снимать» в формате 1920х1080, обладает углом обзора в 140 градусов, небольшим экраном, датчиком удара и даже портом для подключения к телевизору через HDMI. Еще одной приятной неожиданностью при столь скромной цене будут стеклянные линзы, которые дают куда более качественную картинку, чем «пластик».
В основе видеорегистратора лежит мощный процессор Novatek NT 96223, который и стал залогом высокого качества съемки и всеядности к картам памяти. CRODi создан, чтобы на долгие годы занять место за салонным зеркалом заднего вида, спасибо крошечному размеру и температурным характеристикам, гарантирующим бесперебойную работу в диапазоне от −20 до +70 °C.
ParkCity DVR HD 330: Когда следует урезонить свою жадность
Можно приобрести видеорегистратор и дешевле! Подтверждает этот довод компактный прибор от ParkCity — DVR HD 330. В интернет-магазинах за него просят всего 1 990 рублей, предлагая взамен компактный размер, возможность работы от собственного аккумулятора и экран. Много это или мало?
Увы, с главной своей функцией — видеофиксацией — ParkCity DVR HD 330 перестает справляться уже с первыми сумерками: картинка начинает «биться» на квадраты, номерной знак на впередиидущей машине превращается в белый прямоугольник. В остальном ситуация не лучше: G-сенсор настроен некорректно и включается от каждого «чиха», посредственное качество сборки самого прибора, а провода, идущие в комплекте, часто бывает бракованными.
Аппарат периодически не пишет звук, а самая неприятная история — это необходимость в карте памяти до 4 Гб. Такие сейчас — только в музеях ушедших эпох. Если поставить 8Гб, то ParkCity DVR HD 330 отказывается перезаписывать «поверх» и требует форматирования.
SUPRA scr-12: дешевле просто некуда
Самый дешевый представить класса в нашем обзоре — «сверхкомпакт» scr-12 от Supra. Все, что нужно о нем знать — это цена. Гаджет можно приобрести за 880 рублей. Для сравнения, 20 литров бензина, зарядный провод для Iphone или воздушный фильтр сейчас стоят дороже. Найти аналогичное по цене устройство не выйдет даже на китайских сайтах — за 13,5 долларов там можно купить только присоску или провод, но не полноценный комплект. Supra такую возможность дает.
Но ждать от scr-12 чего-то более, чем просто «съемка объектов» не стоит: заявленный угол в 140 градусов действительности не соответствует, ночью scr-12 «слепнет», прибор «уничтожает» карточки памяти одну за другой вне зависимости от объема, качества и срока в эксплуатации последних, датчик удара и датчик движения работает по никому неизвестному алгоритму, а качество записи даже в солнечный день вызывает вопросы.
Но на все эти претензии есть один ответ: цена. Бесплатный сыр, а 880 рублей за видеорегистратор — это бесплатно, бывает только в мышеловке. Снимать — снимает, но в случае необходимости вряд ли такая съемка поможет.