5 самых дешевых и компактных новинок видеорегистраторов в России

AXPER Bullet: всевидящее око за 5 500 рублей

Одно из самых интересных предложений среди «бюджетников» подороже — компактный видеорегистратор Axper Bullet. Отсутствие экрана компенсируется съемкой и записью видео в разрешении Full HD, датчиком удара и надежным магнитным креплением, которое фиксируется на лобовом стекле с помощью 3M скотча. Конструкция гаджета позволяет поворачивать камеру в вертикальной плоскости, в том числе в салон.

Устройство оснащено новой матрицей Sony Exmor IMX 323, что дает качественную картинку. «Пуля» оснащена суперконденсатором, позволяющим сохранять настройки и корректно завершать запись последнего файла после отключения внешнего питания. Приятная опция — действительно широкий угол обзора в 150 градусов. Bullet работает от бортовой сети автомобиля и легко «находит общий язык» со смартфоном благодаря интегрированному WiFi–модулю.

Рабочая температура до +65 С позволяет без всяких опасений оставлять регистратор на стекле даже в самые жаркие дни. Процессор Grain Media GM8135S не поражает воображение своей скорострельностью, но с задачей справляется. Более того, видеорегистратор легко переваривает microSD объемом 128 Гб, чем не всегда могут похвастаться даже дорогие модели.

Пользователи, самые придирчивые и неподкупные эксперты, к Axper Bullet отнеслись с большим интересом. В комментариях к устройству выделяют компактность, которая гарантирует хороший обзор и не мешает водителю, понятную и простую настройку устройства, и высокое качество сборки.