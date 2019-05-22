Volkswagen объявил о приеме заказов на самый мощный Touareg

Автомобиль заряжен 4-литровым дизельным агрегатом V8 семейства ЕА898 с двойным турбонаддувом мощностью 421 л. с. Разгон до сотни такого «монстра» составляет всего 4,9 с, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Флагманский Touareg уже в базовом оснащении располагает пневмоподвеской, кожанной обивкой салона, двухзонным климат-контролем, навигацией и 19-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, в стандартную комплектацию входит комплекс электронных ассистентов водителя.

С ценником в 89 825 евро самый мощный Touareg на 28 000 дороже бензиновой версии V6 TSI. Что касается продаж восьмицилиндровых кроссоверов на российском рынке, то об этом немецкий производитель пока не сообщает. Но если поставки будут налажены, то их цена превысит 5 000 000 рублей.