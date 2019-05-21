Разрешено ли нарушать ПДД, уступая дорогу машинам с «мигалкой»

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Согласно ПДД, каждый водитель обязан пропускать спецтранспорт с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, иначе ему грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Имеет ли он при этом право нарушать правила — например, пересекать сплошную линию или выезжать на встречку — разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Если следовать точным формулировкам правил, то в такой ситуации водитель обязан избегать маневров или вообще остановиться. Ведь, согласно ПДД, требование «уступить дорогу» или «не создавать помех» означает, что гражданин «не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».

Представьте ситуацию: водитель едет в тоннеле или по шоссе вдоль сплошных линий с обеих сторон, а ему в задний бампер уперся «крякающий» и мигающий спецтранспорт. Если в соответствии с указанной формулировкой автомобиль остановится, то при плотном потоке движение для спецтранспорта вообще заблокируется.

Увы, в очередной раз наши ПДД преподносят нашим водителям малоприятный сюрприз: налицо спорный момент, который может создать для простых смертных массу проблем. В указанной ситуации, что бы добропорядочный гражданин не делал, он в любом случае останется нарушителем, которому грозят санкции.

В реальности ему лучше не испытывать судьбу и не выбирать из двух зол наименьшее. Например, если он уступит полосу «скорой помощи», пересечет сплошную линию разметки попутного направления, и это зафиксируют видеокамеры, то ему придется заплатить те же 500 рублей (12.16 КоАП). Вроде бы, такое нарушение будет выгоднее, чем получить шанс лишиться прав на три месяца за непредоставление преимущества спецтрансопрту (12.17 КоАП). Но в случае возникшей аварии виноват будет именно тот, кто его пропустил. И стражам порядка будет наплевать, что в отличие от простых граждан, для водителей авто экстренных служб ПДД предусматривают право игнорировать закон.

Вывод один: если нет возможности уступить дорогу спецтранспорту без нарушения ПДД, все-таки лучше продолжать движение, соблюдая правила, и дождаться условий, когда покинуть полосу можно будет на законных основаниях.

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21 мая 2019
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