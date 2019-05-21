Разрешено ли нарушать ПДД, уступая дорогу машинам с «мигалкой»

Увы, в очередной раз наши ПДД преподносят нашим водителям малоприятный сюрприз: налицо спорный момент, который может создать для простых смертных массу проблем. В указанной ситуации, что бы добропорядочный гражданин не делал, он в любом случае останется нарушителем, которому грозят санкции.

В реальности ему лучше не испытывать судьбу и не выбирать из двух зол наименьшее. Например, если он уступит полосу «скорой помощи», пересечет сплошную линию разметки попутного направления, и это зафиксируют видеокамеры, то ему придется заплатить те же 500 рублей (12.16 КоАП). Вроде бы, такое нарушение будет выгоднее, чем получить шанс лишиться прав на три месяца за непредоставление преимущества спецтрансопрту (12.17 КоАП). Но в случае возникшей аварии виноват будет именно тот, кто его пропустил. И стражам порядка будет наплевать, что в отличие от простых граждан, для водителей авто экстренных служб ПДД предусматривают право игнорировать закон.

Вывод один: если нет возможности уступить дорогу спецтранспорту без нарушения ПДД, все-таки лучше продолжать движение, соблюдая правила, и дождаться условий, когда покинуть полосу можно будет на законных основаниях.