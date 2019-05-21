Разрешено ли нарушать ПДД, уступая дорогу машинам с «мигалкой»

Если следовать точным формулировкам правил, то в такой ситуации водитель обязан избегать маневров или вообще остановиться. Ведь, согласно ПДД, требование «уступить дорогу» или «не создавать помех» означает, что гражданин «не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость».
Представьте ситуацию: водитель едет в тоннеле или по шоссе вдоль сплошных линий с обеих сторон, а ему в задний бампер уперся «крякающий» и мигающий спецтранспорт. Если в соответствии с указанной формулировкой автомобиль остановится, то при плотном потоке движение для спецтранспорта вообще заблокируется.