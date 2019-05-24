Чехи представили новый универсал Skoda Superb Scout

Неасмотря на то, что дорожный просвет универсала повышенной проходимости вырос на 15 мм, его размер не впечатляет — всего 164 мм. Автомобиль по умолчанию оснащается системой полного привода и дополнительной защитой мотора.

В качестве опций доступны адаптивная подвеска Dynamic Chassis Control и регулировка режимов движения Driving Mode Select с дополнительной функцией Off-Road.

В силовую линейку универсала входит турбодизельный агрегат 2,0 TDI мощностью 190 л. с. и 272-сильный бензиновый мотор 2,0 TSI. Оба двигателя работают в паре с семиступенчатым роботом DSG.

На европейском рынке Skoda Superb Scout поступит в продажу в начале следующего года. Не исключено, что в те же сроки автомобиль станет доступен и для российского покупателя. О ценах на новую модель производитель пока не сообщает.