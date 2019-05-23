Взорвется ли машина, если в топливный бак попадет пуля

Самой пожароопасной частью машины считается топливная система, и многие уверены, что если в бензобак пальнуть из огнестрельного оружия, то машина тут же взорвется и загорится. Подобные сцены частенько можно видеть в голливудских боевиках. Однако на самом деле это не совсем так, потому что режиссеры блокбастеров по закону жанра для зрелищности вынуждены существенно преувеличивать.

Для того, чтобы бензин загорелся нужен воздух, с помощью которого образуется воздушно-горючая смесь. Только при этом условии воспламенение может привести к взрыву. Но чтобы такое произошло, необходим еще огонь или искра. Следовательно, при выстреле в бак, наполненный горючим под завязку, шансы, что он детонирует ничтожно малы.