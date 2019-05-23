Взорвется ли машина, если в топливный бак попадет пуля

Лихие девяностые, когда на улицах наших городов регулярно свистели пули, уже давно позади. К счастью, сейчас постреливают реже, но, увы, до сих пор никто из наших водителей и пешеходов на 100% не застрахован от шального огнестрела. А что будет, если пуля попадет в бензобак автомобиля, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Самой пожароопасной частью машины считается топливная система, и многие уверены, что если в бензобак пальнуть из огнестрельного оружия, то машина тут же взорвется и загорится. Подобные сцены частенько можно видеть в голливудских боевиках. Однако на самом деле это не совсем так, потому что режиссеры блокбастеров по закону жанра для зрелищности вынуждены существенно преувеличивать.
Для того, чтобы бензин загорелся нужен воздух, с помощью которого образуется воздушно-горючая смесь. Только при этом условии воспламенение может привести к взрыву. Но чтобы такое произошло, необходим еще огонь или искра. Следовательно, при выстреле в бак, наполненный горючим под завязку, шансы, что он детонирует ничтожно малы.
Сама по себе обычная пуля не является источником огня, поэтому чтобы от нее взорвался полупустой бак с папами горючего, необходимо спровоцировать хотя бы искру. Гипотетически можно представить, что она появится, если снаряд отрикошетит от противоположной стенки, но в действительности это маловероятно.
Теоретически полупустой бак способна взорвать трассирующая пуля, снабженная пиротехническим составом с высокой температурой. Но участники одного из эпизодов популярной американской программы «Разрушители легенд» 70 раз тщетно палили по бензобаку «трассерами» с 30 метров — емкость не загорелась. Воспламенение произошло только при выстреле с 45 метров, и то — после нескольких попыток.
А с первого раза взорвать автомобиль можно, выстрелив в бак только зажигательной или разрывной пулей. Первая начинена специальным составом для воспламенения легкогорючих материалов, а вторая — взрывчатым зарядом. Такие патроны в уличных разборках применяются крайне редко, так что автовладельцы могут быть спокойны — шансы взлететь в овздух от встрела в топливный бак — ничтожно малы.