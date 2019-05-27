Новый BMW 1-серии получил передний привод

За счет модульной платформы FAAR новая «копейка» с габаритами 4319х1799х1434 мм стала на 5 мм короче, на 34 мм шире и на 13 мм выше в сравнении с предшественником.

Автомобиль кардинально изменился внешне и получил более просторный салон. В стандартное оснащение модели входит 8,8-дюймовый монитор мультмедийной системы, управляемый с помощью жестов. Опционально предлагается 10,25-дюймовый экран, а также цифровая панель приборов аналогичного размера.

В силовую линейку новой модели войдут два бензиновых мотора, три турбодизеля, а также самый мощный в мире четырехцилиндровый двигатель объемом 2 л с отдачей 306 л. с., который будет доступен в версии M135i xDrive. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом», обеспечивая разгон до 100 км в час за 4,8 секунды. Максимальная скорость машины ограничена на отметке 250 км в час.

В базовой комплектации 118i «единичка» заряжена трехцилиндровым 1,5-литровым мотором мощностью 138 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «автоматом». В продажу новая модель поступит до конца года.