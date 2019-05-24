Как экономить топливо с помощью ручного режима «автомата»

Многие водители привыкли принудительно переключать передачи в АКП при необходимости по максимуму раскрыть динамический потенциал автомобиля. При этом они забывают, что подрулевые лепестки или селектор в режиме «М» готовы реально экономить топливо. Эффект легко почувствовать на длительных расстояниях, поэтому в преддверии туристического сезона портал «АвтоВзгляд» решил об этом напомнить.
Гении мирового автопрома настраивают электронные блоки управления классических «автоматов» с гидротрансформатором, преследуя главную цель — достигнуть оптимального баланса между динамическими характеристиками и экономией топлива. Но большинству наших соотечественников не стоит лишний раз объяснять, что никакие инновационные технологии, внедренные в современный автомобиль, не могут быть умнее и совершеннее опытного водителя.
Отчасти это действительно так, особенно если речь идет о стареньких и недорогих автоматических коробках, которыми оснащаются машины наиболее востребованного у нас бюджетного сегмента. Ведь на нашем рынке до сих имеются автомобили с четырехступенчатым «автмотом», для которых проблема экономии топлива всегда актуальна.
Умелое использование ручного режима на таких малолитражках при движении на загородных трассах позволяет удерживать стрелку тахометра в оптимальном диапазоне количества оборотов в минуту. А, как известно, выход за пределы этой допустимой зоны, независимо в плюс или минус, грозит повышенным расходом горючего.
В основном принудительное переключение автоматической коробки уместно использовать на подъемах и спусках, а также на затяжных поворотах, поэтому на таких участках следует особенно внимательно контролировать обороты мотора, выбирая по необходимости повышенную или пониженную скорость. Оптимальный диапазон зависит от типа агрегата, его мощности и ещё ряда различных факторов.
Если говорить об усредненных показателях, то обычно щадящий режим бензиновых двигателей ограничен между 1900 и 2500 оборотов. Турбодизели проявляют минимальный аппетит в более низком диапазоне — приблизительно от 1500 до 2000. При этом средняя скорость у различных машин будет варьироваться примерно от 75 до 100 км в час.