Как экономить топливо с помощью ручного режима «автомата»

Умелое использование ручного режима на таких малолитражках при движении на загородных трассах позволяет удерживать стрелку тахометра в оптимальном диапазоне количества оборотов в минуту. А, как известно, выход за пределы этой допустимой зоны, независимо в плюс или минус, грозит повышенным расходом горючего.

В основном принудительное переключение автоматической коробки уместно использовать на подъемах и спусках, а также на затяжных поворотах, поэтому на таких участках следует особенно внимательно контролировать обороты мотора, выбирая по необходимости повышенную или пониженную скорость. Оптимальный диапазон зависит от типа агрегата, его мощности и ещё ряда различных факторов.

Если говорить об усредненных показателях, то обычно щадящий режим бензиновых двигателей ограничен между 1900 и 2500 оборотов. Турбодизели проявляют минимальный аппетит в более низком диапазоне — приблизительно от 1500 до 2000. При этом средняя скорость у различных машин будет варьироваться примерно от 75 до 100 км в час.