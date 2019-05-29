Немцы сертифицировали в России новый Audi Q3

В соответствии с документацией, немецкий производитель будет продавать на российском рынке только переднеприводную модификацию с хорошо известным у нас старым турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л. с. Агрегат работает в паре с шестиступенчатым «роботом».

В то время как в Европе Audi Q3 доступны с бензиновыми двигателями 1.5 TSI (150 л. с.) и 2.0 TSI (в вариантах 190 или 230 л. с.), а также турбодизелями 2.0 TDI (150 или 190 л. с.). И, конечно же, в Старом свете предлагаются версии с системой полного привода.

Производство свежего кроссовера пока не будет локализовано для российского рынка. Поставки Audi Q3 в нашу страну запланированы с заводов Венгрии и Германии. По предварительной информации, купить их можно будет уже в конце лета, но цены пока не объявлены.