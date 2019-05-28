5 бюджетных кроссоверов и внедорожников с самым большим багажником

Напомним, что в России действует европейская система измерения багажника (VDA), согласно которой в кроссоверах и внедорожниках минимальный объем отсека измеряется при поднятых задних сиденьях с учетом высоты до багажной полки или оконной линии. Максимальный параметр фиксируется при сложенных задних сиденьях, но уже с высотой от пола до потолка.

При составлении рейтинга мы руководствовались паспортными данными от производителей, хотя ни для кого не секрет, что официальные характеристики всегда не мешает перепроверить.