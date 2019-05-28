5 бюджетных кроссоверов и внедорожников с самым большим багажником

Пока экономика нашей страны предательски хромает и косолапит, народ вынужден туже затягивать ремни и в выборе автомобиля руководствоваться исключительно практичными соображениями. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» отметил на официальном рынке самые дешевые бюджетные кроссоверы стоимостью до 1 000 000 рублей с наиболее вместительным багажным отделением.
Напомним, что в России действует европейская система измерения багажника (VDA), согласно которой в кроссоверах и внедорожниках минимальный объем отсека измеряется при поднятых задних сиденьях с учетом высоты до багажной полки или оконной линии. Максимальный параметр фиксируется при сложенных задних сиденьях, но уже с высотой от пола до потолка.
При составлении рейтинга мы руководствовались паспортными данными от производителей, хотя ни для кого не секрет, что официальные характеристики всегда не мешает перепроверить.
УАЗ Патриот
С большим отрывом от других участников в нашем рейтинге лидирует внедорожник УАЗ Патриот, у которого по паспортным данным гигантские размеры багажника — 650/2415 л. При этом цена базовой комплектации Fleet стартует всего от 794 900 рублей.
За эти деньги предлагается внедорожник с 135-сильным бензиновым мотором, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». В такой версии отсутствует ESP, кондиционер и обогрев сидений, зато в наличии система полного привода.
На официальном сайте китайского автопроизводителя Geely почему-то указан одинаковый минимальный и максимальный размер багажного отделения кроссовера Emgrand X7 — 580 л. При этом задние сидения у машины складываются. Неужели есть, что скрывать?
Тем не менее, если верить этому параметру, в нашем рейтинге «китаец» занимает почетное второе место по вместительности багажного отсека. Переднеприводный Geely Emgrand в стандартной комплектации с 1,8-литровой «четверкой» и пятиступенчатой «механикой» обойдется всего в 989 900 «деревянных».
Renaut Duster
Популярный французский кроссовер Renaut Duster несмотря на то, что сдал свои позиции в рейтинге российских продаж, уступив место корейскому Hyundai Creta, может похвастаться завидной вместительностью грузвового отсека — целых 475/1636 л.
«Дастер» в базовой комплектации Authentique с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с. и пятиступенчатой «механикой» обойдется в 699 000 рублей. Нетрудно догадаться, что это будет совсем пустая версия, в которой отсутствует кондиционер, электрические стеклоподъемники, обогрев сидений и прочие полезные опции.
Двойник «Дастера» Nissan Terrano, унаследовавший у него «тележку» и техническую базу по понятным причинам имеет аналогичный размер багажника — 475/1636 л. Но благодаря более богатой стандартной комплектации Comfort «японец» оценен дороже своего донора — 997 000 рублей.
У него тот же тандем 114-сильной «четверки» и пятиступенчатой «механики», что у Duster, но несмотря на длинный список оснащения, обогрев сидений «в базе» также отсутствует.
Brilliance V5
Еще один представитель китайского автопрома замыкает ТОП-5 бюджетных кроссоверов с самым вместительным багажником. У Brilliance V5 этот параметр составляет 430/1254 л. Автомобиль в стандартной комплектации стоит 936 000 рублей, и за эти деньги предлагается вариант со 105-сильным силовым агрегатом объемом 1,5 л и пятиступенчатой «механикой».
В отличие от конкурентов Brilliance V5 располагает щедрым списком оборудования, куда входит кондиционер, электрические стеклоподъемники, обогрев сидений, датчики парковки, противотуманки и многое другое.