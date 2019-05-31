Infiniti прекратила производство сразу двух моделей

Хетчбэк Infiniti Q30, разработанный совместно с компанией Mercedes-Benz, дебютировал в 2015 году. «Пятидверку» построили на одной платформе с A-классом, соответственно оснастив моторами и другими комплектующими от «немца». Через год появился кроссовер Infiniti QX30, практически полностью повторяющий хетч с разницей лишь в дорожном просвете, ширине колеи и размерности колес.

Но век этих собратьев оказался недолог. Из-за импортных «мерседесовских» компонентов обе модели оказались чрезмерно дорогими и не нашли своей аудитории. Поэтому японцами было принято решение остановить производство этих авто в британском Сандерленде. А произойдет это уже предстоящим летом.

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», на этом сотрудничество Infiniti и Mercedes-Benz завершится окончательно.

- В России продажи этих моделей будут сохранены до распродажи всех автомобилей со складов дилеров, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель Infiniti Russia Артем Дербенев.

И действительно, с сайта российского представительства Infiniti пропали и Q30 и QX30. Стоит отметить, что такие перемены связаны с реструктуризацией компании на глобальном уровне. Так, бренд к 2020 году уйдет из Западной Европы, чтобы сосредоточиться на более крупных рынках Северной Америки и Китая. Интересно, останется ли в России?