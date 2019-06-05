Как китайский бренд Geely поздравил марку Haval с открытием завода в России

Вот, как выглядит официальное поздравление Geely:

По случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией «Джили-Моторс» искренне поздравляет «Хавейл Мотор Рус» с официальным открытием и запуском производства на заводе Haval в Туле.

Давайте использовать силы наших брендов для налаживания тесных экономических связей и содействия развитию российско-китайской дружбы. Давайте сотрудничать с другими автомобильными брендами по всему миру и cпособствовать постоянному развитию автомобильной промышленности с помощью новых продуктов и технологий.

Вместе мы будем развивать инновации для полного удовлетворения постоянно растущих запросов потребителей к высокому качеству автомобилей и внесем весомый вклад в мировой рынок комплексных решений мобильности, родом из «Поднебесной». HAPPY LIFE, GEELY DRIVE!

Больше, в общем-то, и добавить нечего…