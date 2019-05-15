«Айфон» на колесах: первый тест-драйв нового кроссовера-купе Geely FY11

Запустить мотор взглядом, стать пилотом болида с самоподруливающими колесами и одним кликом запечатлеть на камеру происходящее за бортом — будущее, уже доступное в настоящем. Забудьте про жалкие китайские «копипасты» — словно ужаленные, азиаты бегут впереди себя, обгоняя время.
Невыносимый запах в салоне, грубо подогнанные элементы интерьера и громадные зазоры по кузову — больше не про китайский автопром. Как, впрочем, и отсутствие связи руля с водителем, вялые моторы и невнятные трансмиссии. Во всяком случае, к Geely все эти прелести «поднебесного» транспорта не относятся. Скажу больше: марка эволюционировала настолько, что впору конкурировать с грандами мировой автоиндустрии.
Нет, друзья: я серьезно! Эти ребята не зря купили Volvo со всеми потрохами: платформами, технологиями, специалистами. Отсюда и качество сборки, дизайн и безопасность. Впрочем, не стоят на месте и сами китайцы, превращая готовые идеи и решения в инновации.
Хейтеры сейчас наверняка подумают, что это заказной материал, а автора обзовут в комментариях Борисом Моисеевым. Но постойте: вы когда-нибудь видели такое, чтоб автомобиль запускался взглядом? Как это происходит с активацией «Айфона» по Face ID. То-то же. Причем далеко не только этим может похвастать новый купеобразный кроссовер Geely FY11. Однако обо всем по порядку.
Пожалуй, начнем с названия. Да, скептики уже успели поиздеваться над новинкой в социальных сетях, обозвав ее «Фу с двумя колами». Хотя к выходу FY11 («Эф Уай 11») на рынок заводское обозначение заменит полноценное модельное имя. Какое — пока секрет. Ну а для России кроссовер и вовсе получит отдельное название. И вряд ли оно будет иметь что-то общее с китайщиной.
Век риса не видать — внешне Geely FY11 — прекрасен. Возьмите все самое лучшее от дизайна Mercedes-Benz GLC, добавьте стилистику BMW X4 и приправьте все это дело свежими китайскими специями: вот он — яркий и сочный коктейль, вызывающий удивление. Все же бывший художник Volvo, а ныне шеф-дизайнер Geely Питер Хорбери свою утку по-пекински поедает не зря. Кроссовер-купе получился сбитым, поджарым, местами дерзким и провокационным.
Равняясь на Европу, азиаты забыли про свой хром-фетиш, а матовые элементы декора только добавили облику авто спортивности. Фитнес-образ венчают стреловидные колесные диски, пара двухстволок выхлопной системы, модные юбка и спойлер. А еще тут полностью диодная оптика. Причем спереди она обучена подсвечивать повороты, самостоятельно переключать дальний свет фар на ближний и наоборот.
Внутри — типичный европейский автомобиль и даже, я бы сказал, с претензией на премиальность. Нет, друзья, я не вешаю вам китайскую лапшу на уши. Судите сами: кожа-замша, дерево-алюминий, обогревы-вентиляция, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфонов, проекционный дисплей, транслирующий на лобовое стекло информацию о дорожных знаках, показатель текущей скорости и прочие бортовые предупреждения.
А как вам понравится встроенный видеорегистратор, умеющий работать и как самый обычный фотоаппарат? Стать звездой Инстаграма или выиграть суд в случае спорной ситуации на дороге — самое то! Но и это еще не все. Графическая панель приборов, огромная «тачевая» консоль, круизы-климаты, интернет и, как уже было сказано, функция распознания водителей по лицу. Чтобы овладеть машиной, преступникам придется угнать ее вместе с владельцем.
А сколько же тут полезной электроники: разрази меня «Доширак» — да у меня волос на голове меньше. Кроссовер способен сам находить место на стоянке и парковаться, как параллельно, так и перпендикулярно.
Да, он видит препятствия на проезжей части, в том числе пешеходов и велосипедистов. Если на предупреждения об опасности водитель не отреагирует, Geely FY11 затормозит сам. Правда, речь идет лишь о фронтальных объектах — для безопасных маневров обратным ходом имеются парктроники и камера заднего вида.
А еще автомобиль удержит себя в полосе движения, а также поможет драйверу при спуске и подъеме на склоне. Пожалуй, авто не умеет лишь пылесосить собственный салон и варить кофе уставшему пилоту. А в остальном тут есть практически все, что найдется в машинах дорогих премиальных марок — похоже, над начинкой купе-кроссовера трудились все полтора миллиарда жителей КНР.
Как же это чудо техники едет? Опробовать новинку мне удалось не абы где, а на настоящем испытательном полигоне. Со скоростным треком, спусками-подъемами, резкими поворотами, разножанровым дорожным покрытием и его отсутствием.
Настроив за пару секунд под себя «баранку» и кресло, трогаюсь с места — динамика не то, чтобы «Oh my God», но и совсем не «Ooоh shit». Ведь под капотом живет наддувный бензиновый мотор, выдающий с двух литров 238 сил мощности, а в дуете с ним выступает довольно резвая восьмискоростная коробка передач от Aisin. Традиционный гидромеханический «автомат» передает тягу на обе оси, а содействие оказывает проверенная опытом муфта BorgWarner.
За асфальт машина хватается уверенно, пусть и слегка покачивая «талией» в поворотах. Крупные неровности — сглаживает на «ура», а вот мелкие изъяны дорожного полотна отражаются вибрациями по кузову.
На высоких скоростях Geely FY11 требует корректировок рулем. Даже несмотря на то, что кроссовер и сам ловко подруливает в поворотах. Ну и при интенсивном разгоне никуда не деться от надрывного рыка движка. Если не спасет громкость стереосистемы, то беруши помогут точно.
Да, пусть и не без недостатков, но этот автомобиль определенно заслуживает уважения. При правильном рыночном позиционировании и лояльной цене Geely FY11 имеет все шансы на успех. У себя на родине он попросит за себя примерно 150 000 юаней, а это немногим меньше 1 500 000 рублей. Ценник для такого продукта весьма заманчивый. Вот только я глубоко сомневаюсь, что по приезду в Россию кроссовер не прибавит в стоимости и не лишится половины опций.