«Айфон» на колесах: первый тест-драйв нового кроссовера-купе Geely FY11

Невыносимый запах в салоне, грубо подогнанные элементы интерьера и громадные зазоры по кузову — больше не про китайский автопром. Как, впрочем, и отсутствие связи руля с водителем, вялые моторы и невнятные трансмиссии. Во всяком случае, к Geely все эти прелести «поднебесного» транспорта не относятся. Скажу больше: марка эволюционировала настолько, что впору конкурировать с грандами мировой автоиндустрии.

Нет, друзья: я серьезно! Эти ребята не зря купили Volvo со всеми потрохами: платформами, технологиями, специалистами. Отсюда и качество сборки, дизайн и безопасность. Впрочем, не стоят на месте и сами китайцы, превращая готовые идеи и решения в инновации.

Хейтеры сейчас наверняка подумают, что это заказной материал, а автора обзовут в комментариях Борисом Моисеевым. Но постойте: вы когда-нибудь видели такое, чтоб автомобиль запускался взглядом? Как это происходит с активацией «Айфона» по Face ID. То-то же. Причем далеко не только этим может похвастать новый купеобразный кроссовер Geely FY11. Однако обо всем по порядку.