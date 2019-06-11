Mercedes-Benz GLB: известна дата начала продаж

Это первая модель Mercedes-Benz подобного класса предлагающая салон для семерых пассажиров. Если сравнить GLB с GLA, то колесная база новинки на 127 мм больше, чем у GLA.

Третий ряд сидений для двоих. Тут есть подстаканники, и USB-порты для зарядки гаджетов. Позаботились немцы и о безопасности, оборудовав галерку боковыми аирбегами и креплениями для детских кресел Isofix. К сожалению, комфортно тут будет только детям. Взрослые будут стеснены в ногах и плечах.

Пятиместный вариант более просторен. Второй ряд кресел закреплен на салазках. Его можно двигать вперед и назад. А если сложить спинки разрезного кресла, получим 1756 литров полезного пространства. То есть в багажник может влезть даже крупная бытовая техника.

На первом показе в Европе, немцы продемонстрировали автомобиль с надувным 2-литровым бензиновым мотором серии M260 мощностью 224 л. с. Он работает вместе с 8-ступенчатым автоматом.

Продажи Mercedes-Benz GLB в Европе начнутся в конце 2019 года с версий GLB 250 и GLB 250 4MATIC. Цены будут известны позже.