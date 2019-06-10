В России сделали самый крутой вездеход в мире

Производитель внедорожной техники из Люберец показал вездеход «Хаски» на шинах сверхнизкого давления. Это огромные колеса размерности 1600х700−635. Их разработали люберецкие специалисты и запатентовали в 2013 году. В основе вездехода — рама, на которой закреплен утепленный кузов из алюминия. Шасси оригинальное, собственной разработки. Двигатель дизельный с наддувом, Hyundai D4BH мощностью 100 л. с. Подробных технических данных пока нет, но зная, что в конструкции самого массового вездехода «Трэкол», модели с длинным названием 39294, широко применяются узлы от УАЗ и ГАЗ, предположим, что и в новой машине разработчики использовали детали и агрегаты от UAZ Hunter и ГАЗ «Садко Next».

Машина предназначена для перевозки бригад и грузов по слабонесущим грунтам. То есть для работы в тундре и сильно болотистой местности. Цена новинки начинается от 5 450 000 рублей.