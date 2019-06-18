Mercedes-Benz G-класса получил новую версию

«Гелик», обгоняющий время, получил полностью светодиодную оптику, полный букет электронных помощников, а также наборчик AMG Line. Поклонники наверняка оценят более агрессивные бамперы, расширенные колесные арки и исполинские глянцевые диски диагональю 20 дюймов.

Разумеется, повсюду красуются таблички и шильдики, указывающие на принадлежность внедорожника к юбилейной серии. А еще боковые зеркала проецируют на асфальт соответствующие логотипы.

Интерьер порадует особой отделкой — на выбор будущих владельцев предлагается три варианта персонализации салона.

В техническом плане «Гелик» козыряет 2,9-литровым наддувным дизелем, «выдувающим» под 330 сил мощности. Для тех, кому этого покажется мало, найдется обжигающая AMG-версия с литерой G63.