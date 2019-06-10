Суперзеркало: 5 самых интересных видеорегистраторов в салонном зеркале заднего вида

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Модернизация собственного автомобиля, каким бы оснащенным и навороченным он ни был изначально, навсегда останется в моде. Особенно — в России, благо, количество «левшей» на душу населения у нас значительно превышает все общемировые показатели.
Ефим Розкин

Разработчики об этой особенности «русской души» наслышаны, поэтому регулярно поставляют к нам различные многофункциональные девайсы. В сегодняшнем обзоре на портале «АвтоВзгляд» подборка представителей одного из самых интересных гаджетов последнего поколения — суперзеркал заднего вида.

Нож с тысячей насадок, телефон с миллионом функций и брюки, которые превращаются то в шорты, то в передвижной ракетный комплекс — это «наше все». Каким бы ни был экономический фон, жажда нового и неизведанного, но обязательно чрезвычайно функционального была, есть и будет на Руси. Главное, придумать куда «приложить руки». Дальше — дело техники.

Не осталось без должного внимания и салонное зеркало заднего вида: ну не может же такой громоздкий прибор только лишь отражать обстановку «за кормой»! Сначала его увеличивали до неописуемых размеров, потом снабжали затемнением и парктроником. Сегодня, согласно законам жанра, рефлектор должен уметь многое: не только показывать, но и снимать, предупреждать и фиксировать. Как этого добиться? Очень просто — дооснастить салонный «отражатель» мощным и многофункциональным гаджетом. Подборка интересных и доступных приборов –в нашем обзоре.

Camshel DVR 230. Удобно, доступно, функционально

Чтобы «научить» зеркало заднего вида ранее невиданным навыкам, достаточно просто надеть на уже имеющуюся в салоне «отражайку» новый видеорегистратор от компании Camshel. DVR 230 позволяет не только снимать в высоком разрешении Full HD 1920*1080 и скоростью 30 кад/сек, но и подключать заднюю камеру, которая входит в базовый комплект вместе со всей необходимой оснасткой, и долго работать в автономном режиме, благодаря мощному встроенному аккумулятору.

Camshel DVR 230 плотно устанавливается и не царапает штатное зеркало, благодаря мягким накладкам, сидит устойчиво и не трясется во время движения. Голова не болит, а экран, расположенный в правой части зеркала, не мешает обзору и скрыт под зеркальным элементом, виден только во включенном состоянии, что в свою очередь не отвлекает водителя во время движения. На зеркальный элемент нанесено антибликовое покрытие. Прибор, согласно инструкции, читает карты до 32 Гб, но во время тестового «прогона» спокойно принял и 128-гиговый носитель.

Несмотря на скромную стоимость, всего 3 400 рублей, Camshel DVR 230 добротно собран из качественных материалов, а линзы в камере и вовсе стеклянные, что практически не встречается в приборах по такой цене. В основе гаджета лежит мощный процессор Generalplus 2248, видео пишется в самом популярном кодеке AVI, который читает любой проигрыватель, а угол обзора составляет впечатляющие 150 градусов. Штатного кабеля хватит и на «скрытую» установку, и на питание от прикуривателя. Однозначно, это одно из самых интересных предложений в сегменте на сегодняшний день.

Fujida Zoom Mirror. Для привередливых пользователей

Интересным и по-настоящему обоснованным выбором салонного зеркала с функцией видеорегистратора и камеры заднего вида станет новинка от Fujida — Zoom Mirror. Во-первых, прибор очень просто и накрепко устанавливается в «штатное место», не трясется и не «знобит» на каждой кочке, а во-вторых, гаджет очень богато оснащен.

Стоимость в 5 000 рублей обоснована мощным процессором Ambarella A7, собственным аккумулятором объемом 1200 мАч — втрое больше, чем у «коллег по цеху» — и широчайшим углом обзора — 170°! Картинка пишется в разрешении 1920×1080 при 30 к/с, то есть может быть приближена без потери качества, а объектив CMOS позволит получить нужную информацию в любое время суток. Номера автомобилей читаются даже в полной темноте. При срабатывании датчика удара видеорегистратор мгновенно начнет запись нестираемого видео для последующего анализа события. В комплект Fujida Zoom Mirror входит дополнительная камера заднего вида, которую можно установить на «задний ход» и выводить изображение на встроенный пятидюймовый экран. Камера, к слову, подсвечивается дополнительными светодиодами, что здорово облегчит парковку в темноте.

Fujida Zoom Mirror оснащен дополнительным USB-входом для мгновенного перенесения изображения и записи на любое устройство, а также HDMI-разъемом, благодаря которому можно отсмотреть весь отснятый материал на большом экране без потери качества.

Прибор легко настраивается под требования конкретного водителя и позволяет менять настройки на свой вкус. Не забыли инженеры Fujida и о прямых обязанностях салонного зеркала: отражающая поверхность достаточно широкая, значительно больше и продуктивнее некоторых штатных «отражателей, и покрыта антибликовым покрытием.

SilverStone F1 NTK-351DUO. Выбор пользователей

Компания SilverStone давно уже стала одним из самых популярных в России производителей видеорегистраторов. Какой бы формат и размер прибора не рассматривал водитель, предложение от Silverstone F1 скорее всего будет в списке. Высокое качество, добротная сборка, современная 'начинка», конкурентная цена — вот причины в пользу выбора устройств Silverstone F1, которые указывают в своих комментариях покупатели крупных интернет-магазинов России. Со смарт-зеркалом ситуации такая же: SilverStone F1 NTK-351DUO — отличная коллаборация зеркала, видеорегистратора и камеры заднего вида. Приятно, что аппарат является продуктом отечественного бренда.

Фиксация видеорегистратора на зеркале осуществляется с помощью специальных резиновых жгутов, набор которых входит в стандартную комплектацию. Смарт-зеркало держится надежно и не допускает тряски и вибрации. Внешне SilverStone F1 NTK-351DUO напоминает простое панорамное зеркало и не привлекает к себе внимания посторонних. У видеорегистратора есть два встроенных видеоканала, что позволяет одновременно записывать изображение с двух камер: встроенной (разрешение 1920х1080, скорость записи 30к/сек) и внешней, дополнительной (разрешение 720х480), подключаемой к прибору с помощью кабеля, который идет в комплекте. Для удобства водителя SilverStone F1 NTK-351DUO имеет функцию «картинка в картинке», которая позволяет одновременного просматривать на экране изображения с 2-х камер. Все это за 4 500 рублей. Может пора отправить обычный видеорегистратор на покой?

NAVITEL MR250 Надежно!

У смарт-зеркала известного российского бренда Navitel c функцией видеорегистратора и дополнительной камерой заднего вида есть одно важное конкурентное преимущество — металлический корпус. Что может быть лучше, чем железо? Будем откровенны — ничего. Кусок металла будет одинаково прекрасен и актуален как в УАЗе, так и в Mercedes, ведь смотрится богато и дорого. А ведь счастье находиться на расстоянии всего в 5 490 рублей!

Помимо благородного металла, российское смарт-зеркало порадует фронтальной FullHD камерой со стеклянной линзой и широким, 160-градусным углом обзора. Не только роскошно, но и функционально. Прям, по заветам Стива Джобса, не иначе. В основе этого видеорегистратора лежит мощный процессор MStar MSC8328, поэтому NAVITEL MR250 всеядно к картам памяти и спокойно переваривает даже 64 Гб, а встроенные датчики и сенсоры работают действительно быстро. Вторая камера, которую можно и нужно установить на корму автомобиля, поддерживается удобным 5-дюймовым IPS-дисплеем, помогая водителю получить полную картину происходящего.

Запись «всего и вся» идет по кругу, но действительно важные эпизоды, записанные во время резкого маневра или удара, получают специальную метку и будут защищены от перезаписи. Одним словом, надежно!

INTEGO VX-410MR Пятый не лишний

Высшее общество автомобильных зеркал-видеорегистраторов будет не полным без гаджета от INTEGO. Да, VX-410MR не так силен, как его конкуренты, но имеет полное право находиться в этом списке хотя бы потому, что его цена — 2 500 рублей, а отзывы реальных покупателей скорее благоволят смарт-зеркалу.

Итак, средний бал цензоров переваливает за отметку «Хорошо», несмотря на слабенькое по сегодняшним меркам качество съемки — всего 1280×720 — достаточно простые материалы отделки и среднее качество сборки. Угол обзора камеры тоже скромный — 120 градусов. INTEGO VX-410MR не хватает звезд с неба, но покупатели, реальные пользователи все равно прибор хвалят.

Пользователи отмечают хорошее крепление на штатное зеркало, длинные провода для инсталляции, идущие в комплекте, отсутствие лишних функций и цену. Качество съемки не вызывает нареканий, а некоторые огрехи легко списываются на скромный бюджет покупки и перекрываются удобством использования. Критических недостатков, по мнению владельцев, у INTEGO VX-410MR просто нет.

Видеорегистратор сегодня — обязательный атрибут автомобиля в любом уголке России. И на городских улицах, и на широких магистралях, и на узких проселочных дорожках «третий глаз» поможет запечатлеть и в последствии доказать вину нарушителя. Но, что намного важнее, порой именно кадры личной видеохроники позволяют уберечь невиновного водителя. Безусловно, выбирать устройство нужно по личным требованиям, исходя из собственного бюджета и пожеланий. Но факт остается фактом: камера должна смотреть из каждого авто.

видеофиксация, видеорегистратор, ДТП, технология
10 июня 2019
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