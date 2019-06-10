Суперзеркало: 5 самых интересных видеорегистраторов в салонном зеркале заднего вида

Разработчики об этой особенности «русской души» наслышаны, поэтому регулярно поставляют к нам различные многофункциональные девайсы. В сегодняшнем обзоре на портале «АвтоВзгляд» подборка представителей одного из самых интересных гаджетов последнего поколения — суперзеркал заднего вида.

Нож с тысячей насадок, телефон с миллионом функций и брюки, которые превращаются то в шорты, то в передвижной ракетный комплекс — это «наше все». Каким бы ни был экономический фон, жажда нового и неизведанного, но обязательно чрезвычайно функционального была, есть и будет на Руси. Главное, придумать куда «приложить руки». Дальше — дело техники.

Не осталось без должного внимания и салонное зеркало заднего вида: ну не может же такой громоздкий прибор только лишь отражать обстановку «за кормой»! Сначала его увеличивали до неописуемых размеров, потом снабжали затемнением и парктроником. Сегодня, согласно законам жанра, рефлектор должен уметь многое: не только показывать, но и снимать, предупреждать и фиксировать. Как этого добиться? Очень просто — дооснастить салонный «отражатель» мощным и многофункциональным гаджетом. Подборка интересных и доступных приборов –в нашем обзоре.

Camshel DVR 230. Удобно, доступно, функционально

Чтобы «научить» зеркало заднего вида ранее невиданным навыкам, достаточно просто надеть на уже имеющуюся в салоне «отражайку» новый видеорегистратор от компании Camshel. DVR 230 позволяет не только снимать в высоком разрешении Full HD 1920*1080 и скоростью 30 кад/сек, но и подключать заднюю камеру, которая входит в базовый комплект вместе со всей необходимой оснасткой, и долго работать в автономном режиме, благодаря мощному встроенному аккумулятору.