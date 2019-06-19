Обновленный Volvo XC90 приедет в Россию этим летом

Внешне обновленный XC90 можно опознать по чуть измененным бамперам, да решетке радиатора с вогнутыми вертикальными прутьями. В салоне тоже без перемен, разве что теперь потенциальный владелец может заказать машину с обивкой кресел шерстяной тканью

Что касается технической начинки, то флагман марки получил от младшего XC60 систему удержания в полосе Oncoming Lane Mitigation и систему Cross Traffic Alert, которая теперь не только предупредит о приближающемся автомобиле при выезде с парковки, но при необходимости сама остановит машину.

Линейка двигателей для России осталась прежней: дизельный мотор мощностью 235 л. с., бензиновый агрегат развивающий 249 сил, и плагин-гибридная силовая установка общей мощностью 407 л. с.