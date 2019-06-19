Воздушный шарф: в России стартовали продажи нового Bentley Continental GT Convertible

Как и любой другой автомобиль люксового британского бренда, Bentley Continental GT Convertible собирают вручную на единственном заводе марки в английском Крю. Мягкий верх кабрика, получивший семь вариантов отделки, складывается за 19 секунд на скорости, не превышающей 50 км/ч: в этом роскошному авто помогает новейший Z-образный механизм.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Continental GT Convertible оснастили модернизированной функцией «воздушного шарфа», когда из подголовников поступает воздух с оптимальной для конкретного момента температурой, позволяя не замерзнуть водителю и пассажиру.

Кабриолет приводится в движение 6-литровым W12 мощностью 635 л. с. с максимальным крутящим моментом в 900 Нм. Движок выступает в паре с восьмидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. С нуля до 100 км/ч новинка разгоняется за 3,8 с, а ее максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Между тем, несколько дней назад дебютировал четырехдверный Bentley Flying Spur третьего поколения, построенный на одной платформе с новым Continental GT. Сердце роскошного седана — тот же W12 с двойным наддувом.