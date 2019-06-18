Почему водителю критически важно смотреть на обочину дороги

На загородных трассах с их высокими скоростями, аварийность выше городской примерно на 30%. И аварии — тяжелее. И речь идет не только о лобовых столкновениях.

Животные

С обочины тут запросто может выскочить животное. Если в городе это будет собака или кошка, то за городом водится «дичь» крупнее. Скажем, лось. Встреча с последним, да на скорости, смертельно опасна. Дело в том, что при столкновении животное летит прямо в лобовое стекло. А ведь самец лося весит примерно 500 кг. То есть стекло он просто выдавит, а дальше своей массой раздавит тех, кто сидит в салоне авто.

Поэтому поглядывайте на обочину, особенно когда едете через лес. И готовьтесь тормозить, даже если на дорогу выбегают мелкие животные, вроде зайца или косули. Последняя, например, высоко прыгает, и при столкновении может так же влететь в стекло.