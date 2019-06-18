Почему водителю критически важно смотреть на обочину дороги

Опытные водители знают, что нужно внимательно смотреть не только на дорогу, но и на обочину. Причем, как в городе, так и за его пределами. Увы, делать это с каждым годом становится все труднее. Интенсивность движения увеличивается, трафик — особенно в мегаполисах, где множится число дорожных знаков и рекламного мусора — становится плотнее. Но тем серьезнее угрозы, которые таит в себе обочина. Портал «АвтоВзгляд» выделил пять главных.
На загородных трассах с их высокими скоростями, аварийность выше городской примерно на 30%. И аварии — тяжелее. И речь идет не только о лобовых столкновениях.
Животные
С обочины тут запросто может выскочить животное. Если в городе это будет собака или кошка, то за городом водится «дичь» крупнее. Скажем, лось. Встреча с последним, да на скорости, смертельно опасна. Дело в том, что при столкновении животное летит прямо в лобовое стекло. А ведь самец лося весит примерно 500 кг. То есть стекло он просто выдавит, а дальше своей массой раздавит тех, кто сидит в салоне авто.
Поэтому поглядывайте на обочину, особенно когда едете через лес. И готовьтесь тормозить, даже если на дорогу выбегают мелкие животные, вроде зайца или косули. Последняя, например, высоко прыгает, и при столкновении может так же влететь в стекло.
Люди
Опасность может исходить не только от неразумных животных, но и от людей. Пешеходы регулярно перебегают дорогу в самых неположенных и неожиданных местах, или просто в пьяном виде вываливаются под колеса. Велосипедисты штурмуют проезжую часть не спешиваясь.
Так что если видите пьяного на тротуаре — держитесь от него подальше. Остерегаться нужно и детей, гуляющих вдоль трассы. Ребенок может испугаться, дернуться за мячом и выскочить на магистраль. К этому надо быть готовым.
А во время посевных работ через дорогу любят ездить водители сельхозтехники: трактористы, сельхозпогрузчики и даже комбайны. Такие «водилы» особо по сторонам не смотрят, проскакивают перекрестки нахрапом, режут все полосы. Мол, я большой, меня и так всем должно быть видно. В этом и опасность.
Проходимость того же трактора отменная, потому он может выскочить из самого неожиданного места. Совет тут только один — поглядывайте по сторонам и не превышайте скорость.
Камеры
За городом все чаще встречаются «коммерческие» камеры видеофиксации нарушений на треногах. Под час их ставят, скажем, за остановками автобусов, чтобы водители не увидели раньше времени.
Так же нередко такие засады можно встретить в лесу и там, где дорожники поставили временные знаки ограничения скорости. К этому надо быть готовым и заранее снижать скорость. Иначе «письмо счастья» со штрафом вам гарантировано.
Между тем, пустая обочина может стать спасением в аварийной ситуации. Скажем, когда навстречу вышла фура и единственная возможность избежать лобового столкновения — съехать на обочину. Вот где пригодится внимательность.
На одной обочине может стоять аварийный автомобиль или лежать коряга. А вот другая — пустая. Туда-то и надо направить свой автомобиль, чтобы не случилось непоправимого.