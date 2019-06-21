Когда ждать в России новый KIA Mohave

Предвестником KIA Mohave второй генерации стал концепткар Mohave Masterpiece, представленный в конце марта на автосалоне в Сеуле. И, судя по шпионским снимкам, растиражированным корейскими СМИ, некоторые внешние черты серийный внедорожник унаследует от яркого прототипа.

Mohave, впервые представленный еще в 2008 году, изменится полностью, не оставив и следа от той морально устаревшей «модели», что все еще продают в России. Судите сами: сложная многоэтажная и многосекционная оптика, унаследованная от прототипа, нестандартно оформленная фальшрадиаторная решетка «улыбка тигра». И это только то, что удалось разглядеть под плотным камуфляжем внедорожника, попавшего на фото.

По некоторым данным, в списке оснащения новинки будет значиться мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, современный мультифункциональный руль, а также система выбора режима движения. Приверженцев внедорожной стихии «проходимец», скорее всего, не разочарует, сохранив рамную конструкцию.

Поговаривают, что премьера помолодевшего Mohave ожидается уже этим летом. Возможно это и так, но, по данным портала «АвтоВзгляд», ожидание нового авто может растянуться до двух лет.