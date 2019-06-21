Как правильно преодолевать брод на автомобиле

Лето полностью вступило в свои права, и тысячи горожан отправились в лоно природы. Берега рек и водоемов усыпали палатки и кемперы, у манящей прохладой воды не протолкнуться, а противоположный берег — пуст. Может рискнуть и попробовать взять штурмом водную преграду?

Риск в данном случае всегда не оправдан: если машина «захлебнется» на середине речки, то выходные будут испорчены, а счет за ремонт «наложит вето» на весь летний отдых. Поэтому первое правило для форсирования любого неизвестного брода — пройти его своими ногами и убедиться в пригодности данного пути на собственном опыте. Далее надо уточнить «физические возможности» собственного автомобиля.

Сделать это несложно: в интернете есть точные цифры, которые однозначно подскажут допустимую для автомобиля «глубину погружения». Например, Mitsubishi L200, который выступил в роли «подопытного кролика», может «нырнуть» без последствий на 700 мм. Для среднестатистического «летнего» форсирования речки этого более, чем достаточно.