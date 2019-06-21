Как правильно преодолевать брод на автомобиле

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Самым опасным последствием неумелого прохождения водного препятствия станет глобальный ремонт силовой установки. Гидроудар — штука серьезная. Однако есть несколько действенных методов по сохранению мотора даже при глубоком погружении.
Эдуард Раскин

Лето полностью вступило в свои права, и тысячи горожан отправились в лоно природы. Берега рек и водоемов усыпали палатки и кемперы, у манящей прохладой воды не протолкнуться, а противоположный берег — пуст. Может рискнуть и попробовать взять штурмом водную преграду?

Риск в данном случае всегда не оправдан: если машина «захлебнется» на середине речки, то выходные будут испорчены, а счет за ремонт «наложит вето» на весь летний отдых. Поэтому первое правило для форсирования любого неизвестного брода — пройти его своими ногами и убедиться в пригодности данного пути на собственном опыте. Далее надо уточнить «физические возможности» собственного автомобиля.

Сделать это несложно: в интернете есть точные цифры, которые однозначно подскажут допустимую для автомобиля «глубину погружения». Например, Mitsubishi L200, который выступил в роли «подопытного кролика», может «нырнуть» без последствий на 700 мм. Для среднестатистического «летнего» форсирования речки этого более, чем достаточно.

Следующий важный пункт — механика процесса. Подключаем полный привод, дабы нивелировать саму возможность проворота колес и замедления, и подъезжаем к броду. Заходить в воду надо на невысокой скорости, не убирая ногу с педали газа. Дизель в воде может заглохнуть только в случае наполнения водой выхлопной трубы, а чтобы этого не произошло достаточно «крутить мотор» в постоянном режиме. Выхлопные газы не дадут H2O проникнуть в выхлоп, и все получится.

С бензиновым силовым агрегатом все намного сложнее: его нельзя заливать. Если высоковольтные провода и свечи намокнуть — мотор заглохнет. Поэтому, двигаясь по водной «целине», надо толкать перед собой волну, не давая ей захлестнуть моторный отсек. «Правило волны» — ключевой момент в преодолении брода. Толкая воду вперед, водитель защищает всю подкапотную электронику, генератор и прочее навесное, и может спокойно брать серьезные преграды. Только достигнув самого глубокого места, можно постепенно добавлять газ. Увеличение скорости на выходе позволит легче «взять» размытый берег, быстрее выбраться из воды.

Как видите, особых навыков и ловкости в этом упражнении не требуется, а самую важную роль играет подготовка, а не сам аттракцион. Главная ошибка, которую исправно совершает каждый третий водитель — это доверие пассажиру, отчего-то решившему, что он гений и может раздавать советы и команды. Принимать решение, как и платить за возможные последствия, должен только собственник авто. Так что брод — это тот самый случай, когда надо семь раз отмерить, чтобы один раз проехать.

безопасность дорожного движения, внедорожник, бездорожье, лайфхак
21 июня 2019
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