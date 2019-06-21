Немцы собираются выпустить внедорожный Audi A3

Фото: Autoexpress
В Сети появились новые подробности о Audi A3 Sportback четвертого поколения, чьи дорожные испытания уже стартовали. Выяснилось, что немцы готовятся выпустить пятидверный хетчбэк во внедорожном обличье.
Светлана Ермолаева

Наши британские коллеги из AutoExpress рассказали, что новый Audi A3 Sportback получит версию под кодовым названием Cityhopper. Новинка будет аналогична версии Allroad для универсалов A4 и A6, но с одним отличием — системы полного привода quattro «А третья» не поучит.

Вседорожный Audi A3 будет щеголять увеличенным дорожным просветом, широкими колесными арками с защитными пластиковыми накладками и массивными бамперами. Новинка займет место в нише между самым маленьким Audi Q2 и кроссовером Audi Q3.

Напомним, Audi A3 новой генерации, скорее всего, дебютирует в сентябре на Франкфуртском моторшоу. Но серийный хетч с внедорожными замашками появится все же гораздо позже своих собратьв со стандартным клиренсом — в 2022 году.

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21 июня 2019
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