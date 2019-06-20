Как выбрать надежный и неубитый Renault Duster старше пяти лет

Кроссовер Renault Duster по-прежнему пользуется спросом на вторичном рынке. Какая модификация доставит меньше проблем, с какими неисправностями может столкнуться покупатель подержанного автомобиля 2014—2015 годов выпуска? Все ответы — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Renault Duster под брендом Dacia показали в декабре 2009 года. В России он появился в 2011 году. Машины начали сходить с конвейера московского завода «Автофрамос». Автомобиль базируется на платформе B0, которая отличается своей надежностью. Поначалу Duster буквально взорвал рынок и долго был бестселлером в своей нише.
Сейчас, многие эргономические решения в нем кажутся архаичными. Потому модель постепенно сдает позиции. Но те, кому нужен неприхотливый автомобиль все равно обращают на Duster внимание.
На вторичном рынке много машин различных годов выпуска. Есть варианты с дизелем 1,5 литра и мощностью 90 л. с., либо 109 л. с. В достатке и более популярные бензиновые версии. Напомню, машины продавали с двумя моторами: 1,6 л (мощностью 102 л. с. и 114 л. с.) и 2,0 л (135 л. с. и 143 л. с.). Коробки передач — пятиступенчатая или шестиступенчатая механика. Есть и четырехступенчатый автомат. Привод — передний или полный.
Возьмем экземпляры 2014—2015 годов выпуска в хороших комплектациях. У них довольно вменяемая цена и не слишком критичный пробег. Хотя некую сумму для замены расходников и некоторых деталей ходовой надо все же иметь. Но это правило действует при покупке любой подержанной машины. Так какой Duster выбрать, чтобы потом не пожалеть о потраченных деньгах?
У дизельного 1,5-литрового мотора Renault два варианта мощности. На дорестайлинговых Duster — 90 л. с. На обновленных кроссоверах — 109 л. с. Главные различия — характеристики топливной аппаратуры. А на более мощном моторе появился турбокомпрессор с изменяемой геометрией соплового аппарата.
На вторичном рынке можно найти полноприводные машины 2015 года выпуска с 109-сильным мотором. Пробеги от смешных 6000 км до 100 000 км. Машины с маленьким пробегом лучше обходить стороной. Не исключено, что он скручен или кроссовер побывал в аварии и долгое время стоял в ремзоне сервиса.
Цены на «живые» экземпляры начинаются от 650 000 ₽ за машину с пробегом 90 000 км. Дорестайлинговые автомобили 2014 года выпуска дешевле. Но и мотор, как уже было сказано, тут менее мощный — 90 л. с.
Цена автомобиля в более или менее приличном состоянии стартует от 530 000 ₽. Пробег также под 100 000 км. У всех дизелей общая болезнь — невысокий ресурс свечей. Они ходят в среднем по 80 000 км. Рекомендуют сократить интервал замены масла двигателя до 10 000 км, с целью продлить ресурс агрегата.
Бензиновые пакости
Машины с бензиновым мотором больше распространены, а двигатели проверены временем. Потому они более ликвидны, чем дизели и оттого дороже. Привод ГРМ у них ременный. Ресурс агрегатов примерно 400 000 км. Но некоторые болячки сильно осложняют жизнь. Что на дореформенных машинах, что на рестайлинговых, у моторов есть проблемы с холодным пуском. Зная это, производитель выпустил прошивку, которую дилеры устанавливали бесплатно.
На дореформенных кроссоверах часто рассыхались прокладки впускного трубопровода и дроссельной заслонки. Оттого обороты мотора начинали плавать. Затем проблема была решена. На вторичном рынке полноприводный экземпляр 2015 года с самым мощным сердцем, механикой, и пробегом от 70 000 км стоит 700 000 ₽
На вторичном рынке не мало машин, оснащенных четырехступенчатым автоматом. Он работает вместе с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 130 л. с или 143 л. с. (после рестайлинга) Преобладают варианты с полным приводом. На них и остановимся.
Дореформенный «автоматический» кроссовер стоит от 500 000 ₽. Но пробег у такого будет за 130 000 км. Машины с пробегом в 50 000 км стоят уже 630 000 ₽. Хотите экземпляр поновее? Подойдет машина 2015 года с пробегом 40 000 — 50 000 км и ценником за 730 000 ₽.
Безусловно, такой Duster удобнее механических вариантов. Но проблемы у автомата все же есть, хоть ему и подняли надежность. Автомат лучше использовать только на асфальте. Частые пробуксовки в грязи снижают ресурс агрегата в несколько раз. Коробка боится даже небольшого перегрева. Первыми выгорают пакеты фрикционов.
Очень важно менять масло в коробке не реже, чем через 70 000–80 000 км. А вот у механики особых проблем нет.
Привод и ходовая часть «рабочие», но не без изъянов
Duster — суровый мужской кроссовер. Поэтому 90% продаж приходится на полноприводные версии. Вот их и рассмотрим. Муфта привода задних колес надежна и ремонтопригодна. Чтобы перегреть ее, надо обладать большим талантом.
Задние амортизаторы меняютя после 80 000 км. Нередко они начинают подтекать. На 100 000 км сдаются и передние. Стойки начинают стучать ближе к 120 000 км. Вообще, особых проблем с ходовой частью у Renault Duster не замечено. Запчастей много, сервисов с квалифицированными мастерами тоже.
Здесь дорестайлинговые машины сдают свои позиции. Запотевание фар не лечится. Из-за этого могут перегорать лампочки.
Стойкость лакокрасочного покрытия к пескострую и дорожным реагентам слабая. Сколы на капоте и крыльях образуются быстро. Со временем ослабевают крепления ограничителей открывания дверей.
Муки выбора
Если выбирать дизельный кроссовер, то я бы остановил свой выбор на полноприводном рестайлинговом кроссовере 2015 года выпуска с более мощным 109 сильным мотором. С пробегом 90 000 км он обойдется в 650 000 ₽
Из всех бензиновых агрегатов оптимальный выбор — 2-литровый 143-сильный мотор, который ставили на рестайлинговые автомобили. То есть, год выпуска тоже будет 2015-й. Тип привода — только полный.
Коробка передач — механика. Duster все-таки берут, чтобы ездить по грязи. А механика на бездорожье надежней. Комплектацию возьмем побогаче. В итоге самой удачной покупкой будет кроссовер с бензиновым мотором и пробегом 70 000 км, который продают за 700 000 ₽