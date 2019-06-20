Как выбрать надежный и неубитый Renault Duster старше пяти лет

Тяжелое топливо

У дизельного 1,5-литрового мотора Renault два варианта мощности. На дорестайлинговых Duster — 90 л. с. На обновленных кроссоверах — 109 л. с. Главные различия — характеристики топливной аппаратуры. А на более мощном моторе появился турбо­компрессор с изменя­емой геометрией соплового аппарата.

На вторичном рынке можно найти полноприводные машины 2015 года выпуска с 109-сильным мотором. Пробеги от смешных 6000 км до 100 000 км. Машины с маленьким пробегом лучше обходить стороной. Не исключено, что он скручен или кроссовер побывал в аварии и долгое время стоял в ремзоне сервиса.

Цены на «живые» экземпляры начинаются от 650 000 ₽ за машину с пробегом 90 000 км. Дорестайлинговые автомобили 2014 года выпуска дешевле. Но и мотор, как уже было сказано, тут менее мощный — 90 л. с.

Цена автомобиля в более или менее приличном состоянии стартует от 530 000 ₽. Пробег также под 100 000 км. У всех дизелей общая болезнь — невысокий ресурс свечей. Они ходят в среднем по 80 000 км. Рекомендуют сократить интервал замены масла двигателя до 10 000 км, с целью продлить ресурс агрегата.