Toyota будет собирать автомобили на заднеприводной «тележке» Mazda

Японские инженеры начали вместе работать над автомобилями с классическими двигателями внутреннего сгорания. Сейчас речь идет о том, что Toyota в будущем воспользуется заднеприводной платформой и новейшей рядной бензиновой «шестеркой», созданными специалистами Mazda.

Во всяком случае так утверждает японское издание BestCarWeb, к которому в руки попали некие внутренние документы автостроителей. Согласно им, свежую архитектуру, предусматривающую как задний, так и полный приводы, получат некоторые модели Mazda, а также преемник седана Toyota Mark X. Кроме того, «тележку» позаимствуют премиальные купе Lexus RC и LC.

Ожидается, что первые авто на новейшей платформе увидят свет в 2022 году. Между тем, буквально в начале года в Сети уже мелькали сообщения о другой совместной работе двух брендов, где поговаривали, что хетчбэк Toyota Yaris нового генерации одолжит платформу и агрегатную базу у Mazda 2.