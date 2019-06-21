ГИБДД хочет лишать водителей «прав» без суда

nan-news.ru
МВД запустило пробный шар: поглядеть, как отреагирует «прогрессивная общественность» на полицейскую инициативу, согласно которой лишать граждан права управления транспортными средствами вновь станет ГАИ — как во времена СССР.
Алексей Батушенко

Эта идея родилась в недрах ведомства в связи с готовящейся Правительством РФ радикальной ревизии КоАП, и на днях ее тонкости обсуждали на научно-практической конференции в Научном центре безопасности дорожного движения МВД (НИЦ БДД МВД).

Сие скучнейшее, на самом деле, мероприятие удалось оживить руководителю административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрию Газизову. Полковник предложил предусмотреть в новом КоАП и сопутствующих ему правовых актах «уменьшение судейской компетенции», заменив ее расширением полномочий инспекторов ДПС «на земле».

Напомним, что на данный момент дела по статьям КоАП, где предусмотрено лишение прав, находятся в исключительной юрисдикции судебной власти. Инспектор ДПС лишь составляет протокол о нарушении ПДД, а лишает водительского удостоверения только суд.

И поскольку сейчас мировые суды зашиваются от потока административных дел, в том числе по «лишенческим» статьям КоАП, их надобно их разгрузить, отдав полномочия по лишению водителя прав в ГИБДД. В качестве эталонной ситуации, где сотруднику ДПС пригодились бы такие полномочия, г-н Газизов привел весьма странный пример.

По его словам, «инспектор мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования»!

На самом деле, сейчас, когда автовладельца в патрульной машине куда-то доставляют, он и так ограничен в праве управлять машиной (ехать домой на автобусе, смотреть телевизор и т. п). Зачем в такой ситуации громоздить дополнительную бюрократическую конструкцию?

Чтобы заставить инспекторов ДПС в подобных случаях составлять еще одну специальную бумагу в дополнение к современному «постановлению об отстранении от управления»? Вот они спасибо за это скажут…

Если же речь идет о полномочиях для ГИБДД лишать водителя прав вообще, вместо судьи, то напомним: от этой практики, бытовавшей во времена СССР, много лет назад отказались. По причине высочайшего уровня коррупции в рядах придорожной полиции, связанного с вымогательством взяток с водителей за «не лишение». Теперь, фактически, предлагается вернуться к советской схеме гаишного взяточничества.

А вот еще одна из идей г-на Газизова хотя и не нашла поддержки среди присутствовавших на мероприятии в НИЦ БДД МВД руководителей правоохранительного ведомства, выглядит вполне здравой.

По его словам, около 70% отбывающих административный арест отправлены под него судом на 1—3 дня, хотя максимально возможный срок подобного наказания установлен на уровне 15-и суток. Действительно непонятно: что это за наказание такое — переночевать пару ночей в кутузке?

Да любой нарушитель, будь его воля, выберет несколько дней административной отсидки вместо штрафа в десятки тысяч рублей. Другое дело — 15 суток: тут уже и на работе однозначно проблемы появятся и вообще очень неприятно оказаться на полмесяца в изоляторе.

В общем, по сути тут г-н Газизов прав: нужно либо назначать в качестве наказания действительно серьезные сроки административной отсидки, либо вообще не заниматься ерундой с одно-двух-трех-дневными «посиделками».

В целом же предложенные Дмитрием Газизовым новации выглядят слишком революционно для МВД, чтобы быть принятыми всерьез. Не исключено, что именно по этой причине руководство ГУ ОБДД МВД РФ отказало порталу «АвтоВзгляд» в комментариях.

Однако в качестве проверки реакции общества подобные информационные вбросы очень даже оправданы. Не отреагируют люди на перспективу «лишения прав гаишниками» — можно всерьез задуматься о возврате в СССР хотя бы в этом вопросе.

суд, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, ГИБДД
21 июня 2019
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