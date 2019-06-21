ГИБДД хочет лишать водителей «прав» без суда

Эта идея родилась в недрах ведомства в связи с готовящейся Правительством РФ радикальной ревизии КоАП, и на днях ее тонкости обсуждали на научно-практической конференции в Научном центре безопасности дорожного движения МВД (НИЦ БДД МВД).

Сие скучнейшее, на самом деле, мероприятие удалось оживить руководителю административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрию Газизову. Полковник предложил предусмотреть в новом КоАП и сопутствующих ему правовых актах «уменьшение судейской компетенции», заменив ее расширением полномочий инспекторов ДПС «на земле».

Напомним, что на данный момент дела по статьям КоАП, где предусмотрено лишение прав, находятся в исключительной юрисдикции судебной власти. Инспектор ДПС лишь составляет протокол о нарушении ПДД, а лишает водительского удостоверения только суд.

И поскольку сейчас мировые суды зашиваются от потока административных дел, в том числе по «лишенческим» статьям КоАП, их надобно их разгрузить, отдав полномочия по лишению водителя прав в ГИБДД. В качестве эталонной ситуации, где сотруднику ДПС пригодились бы такие полномочия, г-н Газизов привел весьма странный пример.

По его словам, «инспектор мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования»!