Громко анонсированный «Тигр Next» — фейк, не существующий в природе

Накануне российскиме СМИ растиражировали новость о том, что новый «Тигр» — проект специалистов «Группы ГАЗ», хотя на самом деле армейский вездеход — плод колдовства «Военно-промышленной компании» (ВПК). А с 2009 года GAZ не поддерживает с ней никаких отношений. Что уж там говорить про приставкой Next в названии — этого просто не может быть. Но это еще не все…

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» собственный источник, информация о новом шестискоростном «автомате» от «Группы ГАЗ» для военного «монстра» — чистой воды инсинуация. Да, действительно, такая коробка передач существует. Правда, она пока в процессе разработки, и на данный момент проходит испытания «ГАЗоном» и другими нижегородскими моделями. Но столь громко анонсированному «Тигру» она не достанется. Умельцам из ВПК придется найти для своего «проходимца» альтернативную АКП. Если, конечно, этот самый «проходимец» — не просто шоу-кар.

Ведь на форум прикатили предсерийный образец будущего «Тигра». Теоретически бронеавтомобиль заменит своего предшественника. А практически — совсем не факт.