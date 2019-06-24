Новый кроссовер KIA и еще два автобестселлера, которых ждем осенью

Обычно именно немцы показывают на своем домашнем автошоу самое большое число новых моделей. Мы же остановимся на новинках, которые особенно интересны для российского покупателя. Тут на первом месте корейцы.
KIA XCeed
Kia представляет новый кроссовер XСeed,чья цена будет начинаться, примерно, от 20 000 евро. Ceed делит общую платформу с Hyundai i30, а это говорит о том, что полного привода у автомобиля не будет. Зато будет большой дорожный просвет. А еще обещают оснащение, как в автомобилях классом выше.
Гамма двигателей ожидается широкая. Трех-и четырехцилиндровые бензиновые моторы мощностью от 100 до 140 л. с. Топовая версия, вероятно, получит наддувный силовой агрегат в 204 л. с. от Ceed GT. Могут предложить и дизели 115 или 136 л. с. По новым данным премьера серийной версии пройдет не 29 июня, а 26 сентября. И судя по первым скетчам, корейцы готовят стильный лифтованный хэтчбек.
У нас набирают популярность различные кросс-версии переднеприводных машин. А значит XCeed мог бы занять свое место в сегменте и стать самым богато нафаршированным кросс-хетчем.
Land Rover Defender
Британцы готовят преемника внедорожнику Defender. Ожидается, что на автосалоне покажут предсерийную версию. Land Rover идет в тренде автомобильной моды. В салоне должна появиться цифровая передняя панель и руль с «тачпадами». Первым такое решение применил Mercedes-Benz и сейчас постепенно распространяет его на весь свой модельный ряд.
Ожидается, что в длину новый Defender будет 4,79 метра. Также дизайнеры полностью переработают переднюю часть. Появится свежая оптика. Вероятно, матричная.
С новым поколением модели философия Defender может поменяться. Он всегда был настоящим брутальным проходимцем. Но пришло время вывести и этот автомобиль в премиальный сегмент. Сделать не таким грубым, более дружелюбным и понятным для большинства водителей. Чтобы его выбирали те, кому нужна статусная машина с именем, а месить грязь эти люди не любят. Хотя, уверены, что внедорожные качества у Defender останутся на должном уровне. Лишь бы не ломался…
BMW 1 серии
Новая «копейка» (кузов F40) прощается с заднеприводной компоновкой. Теперь только передний привод. Причина: переход на новую платформу UKL 2. Естественно, полноприводные модификации, идущие под суббрендом xDrive тоже будут. Трехдверная версия уходит на пенсию из-за низкого спроса. Останутся только пятидверки.
Продажи в Европе начинаются сразу после дебюта модели во Франкфурте. Базовая цена на модификацию 118i — от 28.200 евро. Самая доступная дизельная модификация 116d потянет на 29.900 евро. За заряженную полноприводную модификацию BMW M135i xDrive мощностью 306 л. с. придется отдать 48.900 европейских банкнот.
Разумеется, новую копейку совершенно точно привезут в Россию. Автомобиль-то культовый. причем это и самый доступный баварец в линейке. Пятидверный хэтч вступит в бой за симпатии покупателей с Mercedes-Benz A-Class и Audi A3.