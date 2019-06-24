Новый кроссовер KIA и еще два автобестселлера, которых ждем осенью

KIA XCeed

Kia представляет новый кроссовер XСeed,чья цена будет начинаться, примерно, от 20 000 евро. Ceed делит общую платформу с Hyundai i30, а это говорит о том, что полного привода у автомобиля не будет. Зато будет большой дорожный просвет. А еще обещают оснащение, как в автомобилях классом выше.

Гамма двигателей ожидается широкая. Трех-и четырехцилиндровые бензиновые моторы мощностью от 100 до 140 л. с. Топовая версия, вероятно, получит наддувный силовой агрегат в 204 л. с. от Ceed GT. Могут предложить и дизели 115 или 136 л. с. По новым данным премьера серийной версии пройдет не 29 июня, а 26 сентября. И судя по первым скетчам, корейцы готовят стильный лифтованный хэтчбек.

У нас набирают популярность различные кросс-версии переднеприводных машин. А значит XCeed мог бы занять свое место в сегменте и стать самым богато нафаршированным кросс-хетчем.