Японцы отзывают Mazda3 из-за отваливающихся колес

Специалисты после тщательных проверок обнаружили брак, допущенный при монтаже ступичных болтов. Причем неисправность нашли у авто, произведенных сразу на двух заводах: в Японии и Мексике. О проблеме сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

В официальном документе упоминается, что не было зарегистрировано ни одного случая с какими-либо серьезными последствиям.

Заденет ли сервисная акция машины, приехавшие в Россию, сказать пока сложно. Но вероятность существует, ведь новые «матрешки» для российских потребителей собирают на японских мощностях.

Кстати, напомним, что в конце прошлого месяца Mazda инициировала в России другую сервисную кампанию, под которую попали почти 1000 седанов Mazda6 и кроссоверов Mazda CX-5, проданных c апреля 2013-го по август 2018 года. Причина — неполадки в двигателе.