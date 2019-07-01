Как из-за обычной пластиковой бутылки можно стать виновником смертельного ДТП

Случайно упавшая на кресло между ног горящая сигарета или пролитый на руку кипяток из стакана с чаем — любой подобный нелепый казус, случившийся с водителем во время движения автомобиля, может привести к самым печальным и непоправимым последствиям. Но еще опаснее, когда какой-либо предмет падает под ноги водителя и оказывается под педальным узлом…
Нетрудно догадаться, чем грозит внезапно заблокированная на полном ходу педаль — вне зависимости речь идет о тормозе или акселераторе. В любом случае автомобиль становится неконтролируемым, что чревато самой страшной аварией. Чтобы этого избежать, портал «АвтоВзгляд» отметил самые распространенные предметы и вещи, которые, попав под ноги водителя, могут сослужить ему злую шутку. Как только что-нибудь из перечисленного ниже оказывается на полу во время движения, следует немедленно остановиться и убрать с пола лишние вещи.
Коврик
Чаще всего нормальному движению педалей препятствует некачественный или не соответствующий необходимым размерам коврик. Этот неправильно подобранный аксессуар нередко становится причиной западания педали газа, когда она застревает в нажатом состоянии, зацепляясь за его край. Иногда складки на коврике препятствуют нормальному ходу педали тормоза.
Высокий каблук
Девушки, управляющие автомобилем, часто жалуются в Сети на застрявший в педальном узле высокий каблук. Можно только порадоваться, что они блаполучно вышли из этой ситуации и остались живы.
А ведь в условиях интенсивного дорожного движения такой казус может запросто спровоцировать ДТП с фатальными последствиями. Так что девушкам не стоит управлять машиной в туфлях с высокими каблуками — красота не стоит таких жертв.
Домашнее животное
Кошки и собачки миниатюрных пород, праздно блуждающие во время поездки по салону автомобиля, рискуют убить своих владельцев в аварии. Для этого им необходимо всего лишь залезть под ноги водителя и застрять в педальном узле. Увы, таким образом они могут подписать приговор и себе, рискуя быть легко раздавленными в экстремальный момент.
Пластиковая бутылка
Случайно упавшая под ноги водителя пластиковая бутылка — явление распространённое. Главное, чтобы она не попала под педаль и не заблокировала её. А во время движения, когда предметы перемещаются при малейшем ускорении и торможении, это случается моментально.
Шлепанцы
Управление автомобилем в шлепанцах также может привести к печальным последствиям. Как правило, такая обувь не совсем прочно сидит на ноге и при малейшем движении легко с неё сползает, рискуя застрять под педалями или между ними. Так что не стоит искушать судьбу и садиться за руль в такой обуви.