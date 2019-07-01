Как из-за обычной пластиковой бутылки можно стать виновником смертельного ДТП

Нетрудно догадаться, чем грозит внезапно заблокированная на полном ходу педаль — вне зависимости речь идет о тормозе или акселераторе. В любом случае автомобиль становится неконтролируемым, что чревато самой страшной аварией. Чтобы этого избежать, портал «АвтоВзгляд» отметил самые распространенные предметы и вещи, которые, попав под ноги водителя, могут сослужить ему злую шутку. Как только что-нибудь из перечисленного ниже оказывается на полу во время движения, следует немедленно остановиться и убрать с пола лишние вещи.

Коврик

Чаще всего нормальному движению педалей препятствует некачественный или не соответствующий необходимым размерам коврик. Этот неправильно подобранный аксессуар нередко становится причиной западания педали газа, когда она застревает в нажатом состоянии, зацепляясь за его край. Иногда складки на коврике препятствуют нормальному ходу педали тормоза.

Высокий каблук

Девушки, управляющие автомобилем, часто жалуются в Сети на застрявший в педальном узле высокий каблук. Можно только порадоваться, что они блаполучно вышли из этой ситуации и остались живы.