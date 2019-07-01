Семиместный Mitsubishi Outlander для России: дата появления, комплектации и цена

Во время открытия нового дилерского центра «Трех Бриллиантов» — первой ласточки долгожданного и многообещающего партнерства с одним из крупнейших российских автодилеров «АвтоГЕРМЕС» — порталу «АвтоВзгляд» удалось узнать подробности грядущего обновления главного автомобиля «Митсубиши» в наших широтах — кроссовера «Аутлендер».

Еще зимой стало известно о скором появлении семиместной комплектации, а сейчас уже можно смело сказать — ленточка натянута, осталось только перерезать.

Машины уже сошли с конвейера и готовятся к отправки в шоу-румы по всей стране, коих насчитывается уже более 110 штук, а премьера назначена на первые числа августа. Первыми автомобили получат столичные салоны, на которые приходится около 36% продаж «Митсу» в России.

На сегодняшний день известно о двух комплектациях в трехрядном исполнении: с мотором 2,0 и 2,4. Кстати, ровный пол багажника не пострадает — сиденья будут складываться, создавая абсолютно гладкое пространство. Заявленная ранее комплектация со светлым кожаным салоном появится исключительно в пятиместном исполнении.

Ключевой вопрос — цена. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», дополнительный ряд кресел Mitsubishi Outlander обойдется покупателям в 50 000 рублей.