Высоко сижу — далеко гляжу: первый тест-драйв LADA Granta Cross

Для начала, пожалуй, не лишним будет напомнить, что уже шесть лет кряду АВТОВАЗ наращивает долю рынка. Универсал LADA Granta Cross с увеличенным клиренсом призван увеличить и результаты бренда. Получится ли — портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе премьерного тест-драйва.

Старые песни о главном

Возьмите обычный универсал LADA Granta, добавьте ему 20 мм дорожного просвета, увеличьте углы рампы и съезда — и вот, она — модернизированная LADA Kalina Cross. Не узнать ягодку практически невозможно. Хотя, что уж там: тольяттинцы особо ее и не прятали, объединив «Калину» и «Гранту» в одну семью.

Кровь и пот вазовских инженеров можно заметить прямо на фасаде. Нет, я сейчас не про интеграцию фирменных — то ли Mitsubishi, то ли Стива Маттина — иксов в «морду лица» LADA Kalina Cross. Я про изменения в целом.

Очевидно, что передок «Гранты Кросс» — тяжелее, да и больше. Визуально — красивее, технически — лучше. Еще бы, ведь тут иные передние стойки, перенастроенная подвеска и укороченная рейка руля. От упора до упора — 2,8 оборота. Прогресс? А то!