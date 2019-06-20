Высоко сижу — далеко гляжу: первый тест-драйв LADA Granta Cross

Что, заждались уже новейшего кроссовера от АВТОВАЗа? Ура или увы (нужное — подчеркнуть), но его пока так и не выпустили. Зато взяли и задрали родную до боли в сердце легковушку, по-модному обозвав ее кросс-версией. Прошу любить и жаловать — LADA Granta Cross. Давайте выясним, что же умеет бюджетный приподнятый «сарай».
Вячеслав Василенко

Для начала, пожалуй, не лишним будет напомнить, что уже шесть лет кряду АВТОВАЗ наращивает долю рынка. Универсал LADA Granta Cross с увеличенным клиренсом призван увеличить и результаты бренда. Получится ли — портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе премьерного тест-драйва.

Старые песни о главном

Возьмите обычный универсал LADA Granta, добавьте ему 20 мм дорожного просвета, увеличьте углы рампы и съезда — и вот, она — модернизированная LADA Kalina Cross. Не узнать ягодку практически невозможно. Хотя, что уж там: тольяттинцы особо ее и не прятали, объединив «Калину» и «Гранту» в одну семью.

Кровь и пот вазовских инженеров можно заметить прямо на фасаде. Нет, я сейчас не про интеграцию фирменных — то ли Mitsubishi, то ли Стива Маттина — иксов в «морду лица» LADA Kalina Cross. Я про изменения в целом.

Очевидно, что передок «Гранты Кросс» — тяжелее, да и больше. Визуально — красивее, технически — лучше. Еще бы, ведь тут иные передние стойки, перенастроенная подвеска и укороченная рейка руля. От упора до упора — 2,8 оборота. Прогресс? А то!

Новые песни о старом

А что же сзади? Тут совершено новые амортизаторы, призванные найти компромисс между жесткостью и комфортом. И да, конечно же, шильдик Cross, отсылающий «Гранту» в клуб кроссовероманов.

Если серьезно, то среди обновок найдется еще кое-что. Например, свеженькие бамперы, рейлинги на крыше, зеркала модного черного цвета, а также шины от Pirelli с профилем 195 мм. Вкупе с увеличенным углом развала передних колес, задранным до 198 мм клиренсом, защитой порогов и арок народная легковушка действительно превращается в подобие вездехода. Пусть и условного.

Оранжевое настроение

Если у вас нет изжоги от апельсинового сока, то наверняка оцените оранжевые нотки в оформлении интерьера. Выглядит сочно, но понравится не всем. Помимо табличек, указывающих на принадлежность Granta к отдельной касте, салон козыряет новым блоком климатической установки и боксом для вещичек поверх торпедо под стать «маршруткам» системы «Газель».

А еще тут имеются Bluetooth и обогревы всего и вся, включая «лобовуху». Но самый шик — это круиз-контроль. Вот уж действительно подарок судьбы!

Посадка в «Гранте Кросс» — высокая, прямо таки кроссоверная. Хорошая и обзорность. Пластик больше не хрустит при тактильном контакте, не «глючит» аудиосистема. Приятным бонусом стали нового дизайна ключ и возможность слушать музыку при выключенном зажигании. Главное — не посадить аккумулятор.

Работа с роботом

Шутка ли, но тольяттинцы потрудились над «роботом». Да-да, тем самым, что не давал движку реализовать свой потенциал. Отныне однодисковая коробка передач не дергается и не берет паузу на перекур при переключениях. Работает она эластично, и совсем не требует привыкания. К тому же, добавились режимы «горный», «зимний» и «спортивный».

Валит и не валится

Стоит отдать должное вазовским умельцам: на ходу «Гранта Кросс» больше не пугает расхлябанностью. Руль, конечно, не потерял в легкости, но стал менее прозрачным. Автомобиль не боится ни сильного ветра, ни колеи. Но вот за отсутствие системы стабилизации — большой «дизлайк»! Впрочем, тольяттинцы уже озадачены этим вопросом, и в будущем она появится.

Не менее удивительным является требование заправлять в бак только 95-й бензин. Те, кто решит сэкономить, залив АИ-92, слетят с гарантии! Хотя много ли сегодня владельцев LADA обслуживаются у «официалов»?

Колесные страсти

Коктейль 106-сильного мотора о 16 клапанах с «роботом» и одним сцеплением — довольно вкусный. Но, как не крути, с механической «пятиступкой» — куда вкуснее. А главное — энергичнее. Кулиса коробки передач работает мягко, переключения даются с приятной тяжестью. Порадовал и ход педалей. В общем, нервной «Гранту» больше не назовешь.

Автомобиль уверенно держит «прямик», но в поворотах огрызается кренами. Зато какая тишина в салоне! Я серьезно: даже в ходе интенсивного разгона можно вполголоса общаться с пассажирами заднего ряда. Дополнительная шумоизоляция, в том числе и колесных арок, свое дело сделало. Свою роль, разумеется, сыграли итальянские покрышки, пусть и сделанные в России. В общем, с каждым новым вазовским продуктом владельцы LADA все больше понимают в комфорте.

Дорого для «бездороги»?

На что же способен недокроссовер «Гранта» в условиях отсутствия дорог? Конечно, откровенный «оффроуд» машина не потянет, но по проселкам да лесным тропам проедет наверняка.

Грейдер и грунтовку Granta Cross отбивает получше, чем Виталий Кличко удары в зените своей славы. Мелкие изъяны покрытия машина и вовсе игнорирует. Да, подвески действительно работают. Причем старательно. На кочках и буераках мы их ни разу не пробили. Как, собственно, и не пробили крышей голову, и креслом пятую точку.

В самом простяцком исполнении и с восьмиклапанным мотором LADA Granta Cross попросит за себя 555 000 рублей. А это почти на сотню тысяч дороже обычного универсала. Впрочем, доработки стоят того, чтобы переплатить. Да только со всеми плюшками-ватрушками кросс-версия «Гранты» потянет уже на 620 000 кровно заработанных. А вот стоят ли того 106 сил мощности, парктроник, «противотуманки», датчики дождя и света — решать вам.

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20 июня 2019
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