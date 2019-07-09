К продаже готовится наследник легендарного ГАЗ-66

Похоже, что по выставкам и презентациям отныне ГАЗ будет возить что-то новенькое, ибо прототип «Садко Next», пусть и спустя четыре года, но собрался в серию.

Грузовик с габаритами 6270х2345х2655 мм и колесной базой в 3770 мм способен поднимать на борт до 2620 кг груза. К тому же, машина может таскать прицеп массой под 2650 кг.

Предусмотрено две компоновки кабины — трех- и семиместная.

Сердцем большегруза стал 4,4-литровый турбодизель, выдувающий 149 сил мощности. Аккомпанирует ему пятискоростная «механика».

В арсенале авто — блокировки дифференциалов обоих мостов, «понижайка» и пневматическая тормозная система. По сути, «Садко Next» стал наследником легендарного ГАЗ-66 — пойди-попробуй найди ему равных!